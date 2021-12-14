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«Нафтогаз» заявил о достаточном количестве газа для отопительного сезона на Украине

Политика
«Нафтогаз» заявил о достаточном количестве газа для отопительного сезона на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 14 декабря. Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа для отопительного сезона.

По его словам, проблем с преодолением зимнего периода не должно возникнуть. Однако, как отметил Витренко, ситуация с углем сложная, но есть возможность подстраховывать электрогенерирующие предприятия.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству принять меры для бесперебойного обеспечения газом населения и бюджетных организаций, несмотря на уверенные заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля о достаточном объеме топлива в ПХГ.

Ранее словацкая компания Nafta добилась разрешения Антимонопольного комитета Украины стать единственным владельцем газового месторождения в Закарпатской области.

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украина газ нафтогаз витренко
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