«Нафтогаз» заявил о достаточном количестве газа для отопительного сезона на Украине

Киев, 14 декабря. Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа для отопительного сезона.

По его словам, проблем с преодолением зимнего периода не должно возникнуть. Однако, как отметил Витренко, ситуация с углем сложная, но есть возможность подстраховывать электрогенерирующие предприятия.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству принять меры для бесперебойного обеспечения газом населения и бюджетных организаций, несмотря на уверенные заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля о достаточном объеме топлива в ПХГ.

Ранее словацкая компания Nafta добилась разрешения Антимонопольного комитета Украины стать единственным владельцем газового месторождения в Закарпатской области.