Юрист Краснянская назвала август 2022 года одним из самых выгодных месяцев для отпуска

Москва, 14 декабря. Месяцы с наибольшим числом рабочих дней наиболее выгодны для ухода в отпуск. Об этом заявила руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

Специалист рассказала в беседе с «Праймом», что в 2022 году это март (22 дня), август (23 дня), сентябрь (22 дня) и декабрь (22 дня). «Выгодный отпуск» можно рассматривать в двух вариантах: когда хочется больше дней отдыхать, или когда хочется получить денежную выгоду.

Ежегодный отпуск рассчитывается исходя из среднего дневного заработка работника. Расчетный период для среднего заработка — 12 календарных месяцев. В связи с этим дни отдыха стоят дешевле, чем в рабочие дни.

Краснянская подчеркивает, что если работники не боятся потерять деньги, а хотят подольше отдохнуть, то можно присоединить отпуск к праздничным дням. Важно учитывать, что если отпуск выпадает на праздник, работник отдыхает дольше обычного. Выплаты при этом не увеличиваются, указала она.

Ранее сообщалось, что Минтруд может рассмотреть возможность увеличения отпуска для работающих пенсионеров. Соответствующее предложение направлено на имя министра труда России Антона Котякова.