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Аналитик Муртазин посоветовал оставить смартфон в банке с рисом в случае падения в снег

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 02:18
Общество
Аналитик Муртазин посоветовал оставить смартфон в банке с рисом в случае падения в снег
pexels.com  /  Eren Li

Москва, 14 декабря. Если телефон упал в снег и сильно промок, то его необходимо оставить выключенным на пять или шесть часов в банке с рисом. Соответствующий совет дал аналитик Эльдар Муртазин.

Специалист во время беседы с радио Sputnik сообщил, в случае падения смартфона в снег с реагентами, комбинация которых находится под ногами, то лучше всего встряхнуть устройство и вытереть насухо чистой бумажной салфеткой. В случае попадания этой «каши» в разъемы необходимо протереть и их.

Муртазин посоветовал сразу не ставить телефон на зарядку, если пользователь пользуется внешним аккумулятором. По словам эксперта, это может привести к коррозии. Если смартфон сильно промок, то его не нужно класть на батарею или сушить феном. Устройство нужно оставить в банке с рисом, который поглотит всю влагу.

Жителям России недавно назвали симптомы того, что их смартфон взломали злоумышленники. О майнерах, банковских вирусах, а также шпионском обеспечении может говорить быстрая разрядка девайса.

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