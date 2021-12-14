Цена аренды жилья в крупных городах России выросла за год до 31%

Москва, 14 декабря. Высокий спрос на аренду жилья привел к росту цен в некоторых городах России до 31%. Есть и другие факторы, влияющие на стоимость, отмечают аналитики.

Средние ставки по стране достигли 23 тыс. рублей. Спрос на жилье вырос я января 2021 года на 24%. Увеличение стоимости больше всего коснулось однокомнатных квартир в Москве, Казани, Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, передают «Известия».

Среди причин роста спроса на съемное жилье аналитики выделяют приобретение квартир в новостройках. Пока россияне ждут сдачи дома, они вынуждены временно арендовать. Кроме того, снизилась доступность жилья из-за роста цены с увеличением ипотечных ставок.

Инфляция также сказалась на рынке. Кроме того, Минстрой планирует создать цифровую платформу учета договоров найма, чтобы собственники платили налоги за сдачу жилья. Это также может сказаться на росте цен на аренду.

Российские банки обяжут предоставлять заемщикам информацию о страховых компаниях, подходящих для заключения договора кредитования. Данная инициатива была разработана ФАС и принята постановлением Правительства РФ.