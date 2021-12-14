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Представитель МИД Захарова выразила соболезнования Брюсселю из-за «успехов» с беженцами

Политика
Представитель МИД Захарова выразила соболезнования Брюсселю из-за «успехов» с беженцами
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 14 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление председателя Европейского парламента Жозепа Борреля о главном успехе дипломатии ЕС, выразив свои «соболезнования» по этому поводу.

Боррель недавно сообщил, что считает остановку потока мигрантов из Белоруссии в Евросоюз «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.

«Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», — отреагировала представитель МИД России в Telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Евросоюз использует ситуацию с белорусскими беженцами для давления на республику. Он также выразил сочувствие детям, которые оказались в числе мигрантов на польско-белорусской границе.

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беженцы евросоюз захарова брюссель
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