Представитель МИД Захарова выразила соболезнования Брюсселю из-за «успехов» с беженцами

Москва, 14 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление председателя Европейского парламента Жозепа Борреля о главном успехе дипломатии ЕС, выразив свои «соболезнования» по этому поводу.

Боррель недавно сообщил, что считает остановку потока мигрантов из Белоруссии в Евросоюз «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.

«Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», — отреагировала представитель МИД России в Telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Евросоюз использует ситуацию с белорусскими беженцами для давления на республику. Он также выразил сочувствие детям, которые оказались в числе мигрантов на польско-белорусской границе.