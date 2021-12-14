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Сотрудники Минздрава России прилетели в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом

Общество
Сотрудники Минздрава России прилетели в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Йоханнесбург, 14 декабря. Сотрудники Министерства здравоохранения России прилетели на территорию Южно-Африканской Республики для помощи в борьбе против коронавирусной инфекции. Соответствующей информацией поделился пресс-центр ведомства.

Глава российского государства Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамафоса недавно договорились, что республика в течение ближайшего будущего получит группу вирусологов. А также лаборатории и медицинское оборудование для борьбы против коронавирусной инфекции.

Самолет с группой сотрудников российского Министерства здравоохранения, которые направляются по поручению главы государства в ЮАР, приземлился в Йоханнесбурге. Пресс-центр МЧС в прошедшую пятницу заявил, что рейс с вирусологами и мобильной лабораторий вылетел в республику.

Белорусский минздрав недавно отменил требование об обязательном ношении масок. Власти отменили режим, который был введен в стране с 9 октября.

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минздрав юар коронавирус
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