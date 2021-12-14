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МИД России использует искусственный интеллект для анализа внешней политики

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 01:52
Политика
МИД России использует искусственный интеллект для анализа внешней политики
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 14 декабря. Российское Министерство иностранных дел работает над проектом, который будет благодаря искусственному интеллекту заниматься анализом массивов информации, касающейся внешней политики. Аналогичные системы уже применяют для скрининга визовых анкет и общения с гражданами.

МИД собирается в следующем году создать концептуальную систему анализа big data с применением искусственного интеллекта в отношении внешней политики. Соответствующей информацией во время беседы с РБК поделился спецпред главы МИД по вопросам цифровой трансформации Сергей Кирюшин.

Он сообщил, что по итогу концептуального проектирования специалисты определятся с финансированием проекта. Однако в данный момент этот вопрос находится на стадии обсуждения, отметил Кирюшин.

Специальный представитель главы МИД России не стал называть проблемы, которые система должна решать. Но он оговорился, что аналитических целей во внешней политике много, как и подразделений, которым необходим подобный проект.

Министерство иностранных дел России ранее сообщило об утрате доверия к НАТО. Москва опасается, что Европа способна нарушить обещание о неразмещении ракет.

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Все новости / Политика / МИД России использует искусственный интеллект для анализа внешней политики
мид рф ии кирюшин
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