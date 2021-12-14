Билеты на поезда в некоторые города России полностью распродали под Новый год

Москва, 14 декабря. Купить билеты на поезд в некоторые города России в последнюю неделю 2021 года уже невозможно. С 27 по 30 декабря нет свободных мест по направлениям из Москвы в Пермь, Екатеринбург, Великий Устюг.

Эксперты отмечают, что россияне в основном едут отдыхать 30-31 декабря и уезжают 2-3 января, другая волна туристов пребывает 3-4 января и уезжает в конце новогодних каникул. Самым популярным направлением для отдыха у россиян остается Сочи, где цены стали ниже из-за отсутствия пляжного сезона, передают «Известия».

Вторым по популярности направлением остается поездка в ближайшую область на машине. Эксперты также отмечают востребованность горнолыжных курортов в Красную Поляну, Домбай, Архыз и другие регионы. Среди популярных туристических мест в новогодние праздники также выделили Минеральные Воды, Крым, Петербург, Москву, Казань.

Чтобы удовлетворить спрос россиян, РЖД добавила более 500 дополнительных поездов в новогодние каникулы. Однако в ряд городов попасть перед Новым годом уже не получится или придется встретить праздник прямо в дороге, отмечают эксперты.

Отказ россиян от посещений ресторанов в период пандемии коронавируса повысил продажи готовой еды. За 2021 год они выросли на 50%, подсчитали участники рынка.