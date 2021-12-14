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Юрист Миронов предупредил российских водителей о риске лишиться прав на всю жизнь

Общество
Юрист Миронов предупредил российских водителей о риске лишиться прав на всю жизнь
pixabay.com  /  Michal Jarmoluk

Москва, 14 декабря. Российское законодательство не предусматривает санкции в виде пожизненного лишения водительских прав управления транспортным средством. Однако помимо юридического аспекта, существует также и медицинский критерий, допускающий это, сообщил юрист Анатолий Миронов.

По его словам, максимальный срок лишения водительских прав, предусмотренный российским законом, составляет шесть лет. Однако человек может получить запрет на управление транспортным средством из-за различных физиологических или психических расстройств. Как объяснил Миронов, в таких случаях определить точный срок лишений прав сложно, об этом он рассказал агентству «Прайм».

«Однако порой случается и так, что человек, пребывая в добром здравии, сам создает такую ситуацию, когда сроки лишения права управлять транспортным средством растягиваются многократно. Самый распространенный пример увеличения — нарушение со стороны виновного порядка исполнения наказания», — добавил юрист.

По словам Миронова, чтобы избежать подобного сценария, необходимо помнить о сложении сроков административного наказания. Юрист предупредил, что таким образом можно увеличить срок лишения водительских прав «в десятки раз».

Также ранее юрист Славнов рассказал, какие автомобильные дополнения устанавливать в России запрещено. По его словам, самым распространенным нарушением является незаконное газовое оборудование.

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юрист водительские права автомобилисты лишение прав
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