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Продажи готовой еды в России выросли на 50% в 2021 году

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 01:28
Экономика
Продажи готовой еды в России выросли на 50% в 2021 году
pixabay.com

Москва, 14 декабря. Отказ россиян от посещений ресторанов в период пандемии коронавируса повысил продажи готовой еды. За 2021 год они выросли на 50%, подсчитали участники рынка.

Продажи готовых блюд онлайн увеличились за 11 месяцев этого года на 18%. Производители готовой продукции отмечают, что реализация выросла до 17 т ежедневно. Высоким спросом пользуются пироги, вторые блюда и супы, передают «Известия».

Эксперты полагают, что растущие объемы продаж готовой еды сказываются на ресторанном бизнесе. Россияне стали бояться посещать общественные места в условиях пандемии, выросли и цены на блюда. Эти факторы могут обеспечить дальнейший рост продаж готовых блюд и в 2022 году.

Запрет на продажу слабоалкогольной продукции на российских автозаправках намерены отменить. Соответствующую инициативу предложило Минэнерго, об этом говорится в проекте доклада ведомства в правительство.

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рестораны продажи готовая еда
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