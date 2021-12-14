Продажи готовой еды в России выросли на 50% в 2021 году

Москва, 14 декабря. Отказ россиян от посещений ресторанов в период пандемии коронавируса повысил продажи готовой еды. За 2021 год они выросли на 50%, подсчитали участники рынка.

Продажи готовых блюд онлайн увеличились за 11 месяцев этого года на 18%. Производители готовой продукции отмечают, что реализация выросла до 17 т ежедневно. Высоким спросом пользуются пироги, вторые блюда и супы, передают «Известия».

Эксперты полагают, что растущие объемы продаж готовой еды сказываются на ресторанном бизнесе. Россияне стали бояться посещать общественные места в условиях пандемии, выросли и цены на блюда. Эти факторы могут обеспечить дальнейший рост продаж готовых блюд и в 2022 году.

Запрет на продажу слабоалкогольной продукции на российских автозаправках намерены отменить. Соответствующую инициативу предложило Минэнерго, об этом говорится в проекте доклада ведомства в правительство.