Москва готовит для НАТО предложения по гарантиям безопасности России

Москва, 14 декабря. Эксперты по международным отношениям в беседе с «Известиями» оценили, какие будут предложения России по нерасширению НАТО.

Москва продолжает работу над предложениями по гарантиям безопасности. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия передаст их до конца недели по дипломатическим каналам Вашингтону.

Экс-посол РФ в США Сергей Кисляк полагает, что в той или иной форме гарантия безопасности России должна быть заложена в договоренностях. По его словам, принципиальные вещи были заложены еще в предложениях 2009 года.

Профессор международных отношений Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Клаус Ларрес в свою очередь усомнился, что НАТО отдаст право решать, кто может вступать в Альянс и кто может размещать на своей территории западные вооружения. Однако прием новых членов все же требует консенсуса, подчеркнул он.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что действия США и НАТО наводят на мысли, что они готовятся к повтору печального сценария Карибского кризиса. Он подчеркнул, что чем ближе оружие будет размещаться у российских границ, тем больше угроза дестабилизации.