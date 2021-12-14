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Регионы России перечислили свои условия для введения QR-кодов

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 01:19
Общество
Регионы России перечислили свои условия для введения QR-кодов
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 14 декабря. Только три региона России готовы поддержать законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест, но с некоторыми поправками.

Госдума перед первым чтением законопроекта собирает отзывы от региональных властей о законопроекте. Поддержать инициативу согласны Чукотка, Алтайский край и Республика Коми. При этом власти субъектов выдвинули свои условия, передают «Известия».

Заксобрание Чукотского автономного округа считает, что россияне должны получать QR-код и при наличии медотвода от прививки, и при подтверждении о перенесенном COVID-19. Кроме того, нужно учитывать и количество антител, если у гражданина есть документ о результатах исследования. Важно оставить и возможность предъявлять отрицательный тест на COVID-19.

Власти Алтайского края также предложили назвать QR-коды «сертификатами здоровья», а также установить перечень объектов, посещать которые можно при наличии цифровых пропусков. Проверка кодов должна проходить без предъявления документов россиянина, добавили в заксобрании.

Российские банки обяжут предоставлять заемщикам информацию о страховых компаниях, подходящих для заключения договора кредитования. Данная инициатива была разработана ФАС и принята постановлением Правительства РФ.

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законопроект qr-код коронавирус
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