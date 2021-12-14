Жители России смогут сами выбирать страховую компанию при оформлении кредита

Москва, 14 декабря. Российские банки обяжут предоставлять заемщикам информацию о страховых компаниях, подходящих для заключения договора кредитования. Данная инициатива была разработана ФАС и принята постановлением Правительства РФ.

Кредитные организации должны будут уведомлять о минимальном допустимом рейтинге страховой компании, утвержденный данными агентствами: «Эксперт РА», АКРА, НКР, НРА. Кроме того, россияне смогут не только выбрать, но и менять страховщика без ухудшения условий по кредиту.

Также отмечается, что банки не смогут устанавливать более низкую ставку или другие преимущества для россиян при оформлении страхового полиса у определенной компании, если те же условия не распространяются на другие организации. Это устранит навязывание кредитными организациями конкретных страховых компаний, сообщает газета «Известия».

Новые правила страхования облегчат россиянам выбор компании для покупки полиса и обеспечит баланс интересов участников.

Ранее сообщалось, что в Банке России предложили возложить на страховые компании ответственность за уведомление о ДТП.