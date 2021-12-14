Омикрон-штамм грозит мировой экономике новым кризисом

Москва, 14 декабря. Эксперты рассказали «Известиям» о возможных последствиях распространения нового омикрон-штамма в мире.

Появление нового штамма коронавируса в конце ноября обвалило финансовые рынки. Так, нефть пережила крупнейший однодневный обвал с апреля 2020-го — Brent обвалился с 82 долларов до 72 долларов за баррель. В США индекс Dow Jones потерял 2,53%, S&P — 2,27, Nasdaq Composite — 2,23. Индекс Мосбиржи упал на 3,5%.

Согласно данным Bloomberg, цены в США росли опережающими темпами в большинстве категорий. Наибольший вклад в общую инфляцию внес рост стоимости бензина, жилья, продуктов питания и автомобилей.

Аналитик «Фридом Финанс» Елена Беляева в беседе с «Известиями» заявила, что ускорение инфляции без сомнения будет иметь место. Однако в этом процессе пандемия не является главным виновником — программы количественного смягчения ЦБ многих стран создали небывалый навес ликвидности.

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в свою очередь отмечает, что любая новая волна пандемии может оказаться намного хуже. Это повод полагать, что пандемия затянется. Любые ограничения могут привести к замедлению мировой экономики, подчеркнула специалист.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что появление омикрон-штамма коронавируса может негативно сказаться на эпидемиологической ситуации. Она напомнила, что течение заболевания пока нельзя оценить до конца.