Минэнерго планирует снять запрет на продажу слабоалкогольных напитков на АЗС

Москва, 14 декабря. Запрет на продажу слабоалкогольной продукции на российских автозаправках намерены отменить. Соответствующую инициативу предложило Минэнерго, об этом говорится в проекте доклада ведомства в правительство.

Данная мера призвана обеспечить поддержку маржинальности автомобильных заправок в условиях резкого повышения стоимости бензина. Так, в начале следующего года данный вид топлива подорожает на два рубля. Чтобы обеспечить поддержку заправочному бизнесу, чиновники представили способ сдержать рост цен на топливо. В своем проекте они предложили «к рассмотрению законодательной инициативы по снятию запрета на реализацию в дневное время через магазины при АЗС слабоалкогольной продукции», передают «Известия».

Как считают авторы инициативы, реализация проекта может принести российским АЗС дополнительные 30-40 копеек с каждого литра топлива. Чиновники также отметили, что в целом в России снижается уровень алкоголизации населения. По их словам, с учетом развития торговли остается достаточно мало стимулов приобретать алкоголь в дороге.

При этом, как отметили ранее в Минэнерго, спрос на бензин и дизельное топливо в России превысил допандемийный уровень. Представители ведомства подчеркнули, что ожидают дальнейшего роста данного показателя.