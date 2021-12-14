Диетолог Соломатина: ананасы противопоказаны при повышенной кислотности желудка

Москва, 14 декабря. Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила условия, при которых нельзя злоупотреблять ананасами.

По словам специалиста, одним из случаев, когда необходимо отказаться от экзотического фрукта, является повышенная кислотность желудка. Соломатина отметила, что в нем содержатся органические кислоты, раздражающие слизистую. Она посоветовала отказаться от ананасов, если болезнь находится в стадии обострения.

«Взрослым я рекомендую есть 100 граммов ананаса, а ребенку – 50. Нужно смотреть, как ребенок переносит его. Чрезмерное употребление ананаса может разъедать слизистую ребенка», — отметила Соломатина.

Вторым противопоказанием эксперт назвала аллергическую реакцию. Поэтому взрослым и детям необходимо быть осторожными.

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