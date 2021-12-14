Президенты США и Финляндии обсудили Украину

, 14 декабря. Глава финского государства Саули Нийнисте и американский лидер Джо Байден обсудили вопросы, касающиеся Украины.

Финский президент Нийнисте после переговоров по Украине с американским лидером Байденом собирается провести беседу по этой теме и с главой российского государства Владимиром Путиным во вторник, 14 декабря. Соответствующей информацией поделилась канцелярия.

Американский президент ранее провел переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Офис лидера Украины назвал темы этой беседы.