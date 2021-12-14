Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 00:53
00:41
Общество
Диетолог Соломатина: ананасы противопоказаны при повышенной кислотности желудка
00:37
Политика
Президенты США и Финляндии обсудили Украину
00:02
Общество
Сергей Меняйло о Северной Осетии: «Перспективная. Прогрессивная. И — уникальная»
23:48
Шоу-бизнес
Певица Долина ответила на критику подписчицы из-за длины ее платья
23:22
Общество
Первый обсерватор для пациентов с омикрон-штаммом открыли в Перми
23:00
Общество
Сотрудники петербургского приюта для животных рассказали о «снежных» проблемах
22:56
Общество
Михалков выразил соболезнования в связи со смертью режиссера фильма «Асса»
22:40
Весь мир
Востоковед Матузов: Турция и США превращают Ливию в центр распространения террористов
22:32
Весь мир
Шугалей о Стефани Уильямс на посту главы Миссии ООН по Ливии: вестник войны
21:53
Общество
Скончался народный художник России и скульптор Николай Селиванов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Президенты США и Финляндии обсудили Украину

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 00:37
Политика
Президенты США и Финляндии обсудили Украину
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

, 14 декабря. Глава финского государства Саули Нийнисте и американский лидер Джо Байден обсудили вопросы, касающиеся Украины.

Финский президент Нийнисте после переговоров по Украине с американским лидером Байденом собирается провести беседу по этой теме и с главой российского государства Владимиром Путиным во вторник, 14 декабря. Соответствующей информацией поделилась канцелярия.

Американский президент ранее провел переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Офис лидера Украины назвал темы этой беседы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Президенты США и Финляндии обсудили Украину
украина путин сша финляндия байден нийнисте
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать