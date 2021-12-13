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Певица Долина ответила на критику подписчицы из-за длины ее платья

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 23:48
Шоу-бизнес
Певица Долина ответила на критику подписчицы из-за длины ее платья
Prt Scr youtube.com / НТВ

Москва, 13 декабря. Певица Лариса Долина ответила в Instagram на критику длины своего платья. Исполнительница не согласилась с мнением, что ей нужно прикрывать колени.

Певица опубликовала фото, где позирует в серебряном образе. На ней надето короткое блестящее платье на запах, схожие по цвету туфли и объемные серьги-кольца.

«Эх, жаль, что следующий год голубого, а не серебряного тигра», — написала Долина нас воей стронице.

Несмотря на многочисленные восторженные комментарии, наряд понравился не всем подписчикам. Артистке указали на якобы слишком короткое платье, которе открыло ее коленки.

«Наряды артистов не по возрасту, что у Аллы, что у вас… Какие бы ноги не были, колени – некрасиво, нужно прикрыть», – отметила комментаторша.

Долина не стала игнорировать комментарий. Она отметила, что возраст на длину наряда не должен влиять.

«Да неужели? Причем тут возраст? Ханжа…», – ответила певица.

66-летняя Долина часто получает комплименты насчет фигуры. Ранее она признавалась, что сохранять стройность ей удается благодаря интервальному голоданию – она не ест по 19 часов. К такому же образу жизни она пытается приобщить свою дочь.

Ранее Долина призналась, что научилась прощать предательство. По словам певицы, она поняла, что нужно прощать абсолютно все в этой жизни.

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instagram платье лариса долина
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