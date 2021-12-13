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Михалков выразил соболезнования в связи со смертью режиссера фильма «Асса»

Общество
Михалков выразил соболезнования в связи со смертью режиссера фильма «Асса»
pixabay.com

Москва, 13 декабря. Умерший в возрасте 77 лет режиссер и сценарист Сергей Соловьев обладал неповторимым почерком. Об этом заявил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

Он отметил, что создатель фильма «Асса» внес в советское и современное российское кино очень большой вклад. По его мнению, он был одним из молодых новаторов, который сумел найти уникальный киноязык.

«Уникальным этот язык был не только и не столько тем, что вызывал у многих оторопь, недоумение и желание спорить, а тем, что он открыл некую удивительную лирическую страницу, которая очень во многом формировала сущность молодого поколения», — сообщил он.

Михалков добавил, что Соловьев, будучи старше тех, о ком он снимал кино, сумел оставаться самим собой и быть верным своему стилю. Он оставил огромное количество зрителей по-новому взглянуть на подростков. По словам Михалкова, режиссер открыл для него Цоя.

Глава Союза кинематографистов выразил соболезнования всем, кто знал Соловьева. Он отметил, что провел с ним много веселого времени в застольях и спорах о кино.

Ранее сообщалось, что Михалкова переизбрали председателем Союза кинематографистов России. Открытое голосование проходило в московском Доме кино.

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Сергей Соловьев михалков асса
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