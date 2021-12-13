Востоковед Матузов: Турция и США превращают Ливию в центр распространения террористов

Договоренности с Турцией, мировым сообществом, Европой, США о выполнении резолюции СБ ООН по Ливии так и остались формальными, поскольку ситуация с иностранным контингентом в североафриканской стране не разрешилась, заявил востоковед Вячеслав Матузов, комментируя недавние сообщения СМИ о переброске группы афганских наемников под Триполи.

Источники в североафриканской стране сообщили, что 4 и 6 декабря в аэропорт Митига прибыл самолет из Кабула с боевиками, оружием и боеприпасами на борту. Рейс осуществлялся белорусской компанией Rada Airlines, которая, по некоторым данным, связана с лидером одноименного ливийского бандформирования Абд аль-Рауфом Каррой. После посадки в Триполи судно перебросили на подконтрольную Турции авиабазу Аль-Ватыя.

«У них есть зацепка — заключение соглашения о военном сотрудничестве с законным на тот момент Правительством национального согласия. Это очень шаткая позиция, потому что в конечном счете ПНС не имело полномочий подписывать такого рода соглашения. А если и подписывало, то оно должно быть утверждено парламентом. В Ливии такого не было. Нератифицированное соглашение не имело той силы, на которое ссылается Турция», — разъяснил эксперт.

По его словам, Анкара продолжит перебрасывать иностранный контингент на территорию североафриканского государства. Ее дальнейшие действия зависят от того, насколько мировое сообщество сможет повлиять на Турцию.

«Здесь я вижу, что очень серьезные послабления Анкаре дают американцы, которые игнорируют турецкую позицию и не хотят на нее немного надавить, чтобы она выполняла международные резолюции и СБ ООН. Ситуация во многом зависит от того, как поведут себя США», — подчеркнул востоковед.

Когда речь идет о наемниках, которых Анкара перебросила в Ливию, то это в основном те, кто воевал в Сирии, а потом при содействии американцев из САР через Ирак попали в Афганистан, продолжил Вячеслав Матузов.

«Ведь это одна из моделей поведения США. Штаты намеревались укрепить в Афганистане позиции именно Турции, особенно в аэропорту Кабула, и подтянуть поддержку в лице боевиков из Сирии, протурецких, с которыми турки давно знакомы. Они бы стали главной воинственной силой в Афганистане против «Талибана»1 (запрещено в РФ), поэтому я думаю, что американская политическая игра идет давно», — разъяснил эксперт.

Цель — укрепить присутствие на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке. При этом Турция продолжает уверять, что поддерживает мирное урегулирование и постепенно выводит подконтрольные силы и наемников из Ливии.

«Анкара выполняет роль троянского коня. «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), ИГ1 (запрещена в РФ), это все те самые боевики, с которыми вели борьбу сирийские власти, которых поддерживала Турция и США, заявлявшие, что борются с «Аль-Каидой». Двуличие американской политики», — завершил Вячеслав Матузов.

1 Организация запрещена на территории РФ.