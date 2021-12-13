Шугалей о Стефани Уильямс на посту главы Миссии ООН по Ливии: вестник войны

Президентские и парламентские выборы в Ливии, запланированные на 24 декабря, не состоятся. Усилиями восстановленной на должность главы миссии ООН американки Стефани Уильямс их будут постоянно отсрочивать, считает президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

«Под предлогом переноса сроки сместятся сперва на пару месяцев, затем на год», — написал социолог в Telegram-канале.

Он напомнил, что недавно подал заявку в Высшую избирательную комиссию североафриканской страны, чтобы стать наблюдателем на грядущем плебисците.

«Все формальности были соблюдены, однако в последний момент посольство отказало в визе под надуманным предлогом. И сейчас все идет к тому, что наблюдатели на этих выборах не понадобятся совсем», — отметил Шугалей, комментируя происходящие в Ливии события.

Глава ФЗНЦ объяснил, что премьер-министр переходного правительства Абд аль-Хамид Дабиба, выдвинув 21 ноября свою кандидатуру на пост президента, нарушил клятву, данную ливийскому народу и международному сообществу. Условием его назначения на должность значился отказ от участия в будущих выборах. вызвал резкое неприятие у ливийцев ввиду «нарушения клятвы».

«Ливийский народ не приемлет нарушение клятв, потому что для ливийцев нет ничего важнее данного слова», - добавил он.

В результате, несмотря на различия в отношении ливийцев к кандидатам и отсутствие итогового списка претендентов на должность лидера, рейтинг Дабибы начал резко падать. По оценкам различных социологических центров, выросли рейтинги других кандидатов: Халифы Хафтара, Сейфа Каддафи и Фатхи Башаги.

«Если бы выборы состоялись в указанные сроки (24 декабря 2021 года), то с огромным отрывом победил бы Хафтар», — объяснил глава ФЗНЦ.

При этом Дабиба также нарушил обещание обеспечить проведение плебисцита. Он передал свои полномочия руководителя страны Рамадану Абу Джанаху, случайному человеку, в руках которого сейчас находится бюджет и судьба Ливии.

Шугалей связывает с нарушением клятвы Дабибы также отставку спецпосланника ООН в Ливии Яна Кубиша, которого назвал профессионалом и кристально честным человеком. По мнению социолога, словацкий дипломат, попав на должность, осознал, насколько дискредитирована роль ООН в стране. Генсек ООН Гуттериш принял отставку Кубиша и вернул Стефани Уильямс, которую социолог назвал вестником войны.

«ООН не устраивает ни храбрый Хафтар, ни честный Каддафи, ни уверенный в себе Башага. Все помнят, как именно Стефани Уильямс на ЛФПД ввела бизнесмена из Мисураты Дабибу в политическую жизнь Ливии и сделала его премьером-министром ПНЕ», - написал глава Фонда защиты национальных ценностей.

По словам Шугалея, исходя из указанных обстоятельств, 24 декабря этого года выборов в Ливии не будет. Он уверен, что под предлогом переноса их сроки сдвинут сначала на несколько месяцев, а затем и на год.

«Стефани Уильямс будет пытаться реанимировать купленный по многу раз ЛФПД, многие участники которого благодаря коррупционным схемам заняли места во власти. Для самой Уильямс ее пост важен не только с точки зрения дестабилизации обстановки во вверенной ей стране, но и с точки зрения личного обогащения», - подчеркнул он.

Российский социолог напомнил, что американка в прошлом году «продавала» места на ЛФПД, допустив туда террористов из «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ) и различных коррупционеров. Те в свою очередь получили возможность лоббировать собственные интересы и получать солидные должности.

«Из 75 делегатов Форума благодаря коррумпированности Уильямс 45 человек оказались связанными с «Братьями-мусульманами». А те патриоты Ливии, кто не пошел на подкуп, остались на ЛФПД в меньшинстве и практически потеряли право голоса», - добавил он.

Шугалей подчеркнул, что ЛФПД дискредитировал себя как орган и должен перестать существовать. В свою очередь ООН должна перестать вмешиваться во внутренние дела Ливии.