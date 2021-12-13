Скончался народный художник России и скульптор Николай Селиванов

Москва, 13 декабря. Скульптор, народный художник России Николай Селиванов скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщил его сын Василий в соцсетях.

По его словам, прощание и отпевание пройдет в четверг, 16 декабря, в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старо-Симоновым селе. Начало в 11 часов.

«Добрый, веселый, настоящий скульптор, мастерюга. Деревенский аристократ», — написал в своем Instagram сын художника.

Селиванов родился в 1929 году в деревне Хранево в Подмосковье. Наибольшую известность ему принесла серия из десятка портретов поэта Сергея Есенина, созданная к 100-летию со дня рождения поэта. Кроме того, Селиванов создал серию портретов создателей первого атомного ледокола «Ленин».

Советский и российский режиссер, народный артист России Сергей Соловьев скончался на 78-м году жизни. Его главная помощница Мария Зверева в беседе с ФАН поделилась воспоминаниями об известном кинорежиссере.