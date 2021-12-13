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Власти ЦАР открыли полицейский участок в городе Дамара

Весь мир
Власти ЦАР открыли полицейский участок в городе Дамара
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 13 декабря. Министерство внутренних дел Центральноафриканской Республики открыло полицейский участок в городе Дамара. Об этом сообщили сотрудники издания Le Potentiel Centrafricain.

«Торжественную церемонию посетили генеральный директор полиции ЦАР Бенвеню Зокуе, первая леди страны Тина Маргарита Туадера и множество высокопоставленных чинов. В ходе мероприятия сотрудникам участка вручили все необходимое снаряжение и призвали ответственно подойти к защите мирного населения», — сказано в материале информационного портала.

Зокуе поздравил коллег и пожелал полицейским стойкости в выполнении долга. По его словам, нынешнее состояние правоохранительных органов является достойным результатом реформ, инициированных правительством для повышения безопасности на территории страны:

«Все мы привержены благополучию нашей нации без какого-либо разделения по регионам. Открытие участка в Дамаре стабилизирует обстановку в регионе. Защитой родины должны заниматься мы, а не иностранцы!»

Ранее Национальная школа полиции Центральноафриканской Республики выпустила пять лейтенантов и 652 молодых сотрудника. Новоприбывших правоохранителей поздравил лично президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

 

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