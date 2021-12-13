Анна Седокова хочет родить четвертого ребенка

Лос-Анджелес, 13 декабря. Певица Анна Седокова поделилась планами на будущее в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Экс-звезда группы «ВИА Гра» рассчитывает на пополнение в семье.

Седокова продолжает обустраиваться в США после переезда из-за спортивной карьеры супруга Яниса Тиммы. Однако недавно баскетболист лишился работы: клуб «Уникс» отказался продлевать с ним контракт после пробного периода длиной в месяц. Теперь артистка обеспечивает безработного супруга и детей. Несмотря на временные неурядицы, Седокова настроена оптимистично и уже задумалась о возможности пополнения, передает издание «СтарХит».

«Я мечтаю, чтобы публика уходила с моих концертов максимально счастливой, мечтаю о том, чтобы мой муж играл гениальную игру, хочу, чтобы дети были счастливы, я реализована в работе, и еще мечтаю о ребенке», — призналась певица.

Седокова уже воспитывает троих детей: сына Гектора и дочерей Алину и Монику, которая живет с отцом в США. Кроме того, у баскетболиста также есть сын от первого брака.

Артистка смогла воссоединиться с Моникой лишь после своего переезда в США. Прошлой осенью Седокова показала свой завтрак с ребенком и поделилась впечатлениями от пребывания в чужой стране.