Власти ЦАР займутся повышением качества работы местных строительных фирм

Банги, 13 декабря. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра принял участие в церемонии открытия семинара по аутсорсингу, организованного Строительной федерацией. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Я приветствую ваш подход к делу. Однако хочу напомнить, что в выполнении поставленных перед нами задач мы должны опираться на профессионализм. Мы должны быть конкурентоспособны не только на местном рынке, но в региональном и международном секторах.

Хочу попросить членов Строительной федерации принять участие в обучении наших предпринимателей и руководителей компаний, чтобы повысить качество оказываемых ими услуг», — заявил премьер-министр.