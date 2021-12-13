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Власти ЦАР займутся повышением качества работы местных строительных фирм

Весь мир
Власти ЦАР займутся повышением качества работы местных строительных фирм
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 13 декабря. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра принял участие в церемонии открытия семинара по аутсорсингу, организованного Строительной федерацией. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Я приветствую ваш подход к делу. Однако хочу напомнить, что в выполнении поставленных перед нами задач мы должны опираться на профессионализм. Мы должны быть конкурентоспособны не только на местном рынке, но в региональном и международном секторах.

Хочу попросить членов Строительной федерации принять участие в обучении наших предпринимателей и руководителей компаний, чтобы повысить качество оказываемых ими услуг», — заявил премьер-министр.

Также Анри-Мари Дондра призвал сотрудников министерства оборудования и общественных работ обеспечить соблюдение трудового законодательства Центральноафриканской Республики, чтобы защитить права местных компаний.

Ранее глава правительства принял участие в церемонии открытия Семинара по оценке муниципальных выборов. Главной целью мероприятия стал анализ ситуации в населенных пунктах, которые выбрали местом установки избирательных участков.

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африка цар
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