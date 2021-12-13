Warner Bros. опубликовал новый трейлер японского «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Москва, 13 декабря. Киностудия Warner Bros. выпустила трейлер «Бэтмена» на японском YouTube-канале компании. Премьера кинокомикса режиссера Мэтта Ривза запланирована на 3 марта 2022 года.

Фильм покажет историю становления главного защитника Готэма. Супергерою предстоит сражаться сразу с несколькими коварнейшими преступниками. В новом фильме про «Бэтмена» появятся Женщина-кошка, Загадочник, Пингвин и Кармайна Фальконе.

Инсайдеры сообщали, что в киноленте может появиться и новый Джокер. В главных ролях в новом «Бэтмене» сыграли Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Джон Туртурро, Колин Фаррелл и другие актеры, пишет «Культуромания».

Ранее сообщалось, что киностудия Warner Bros. Entertainment открыла первый в мире отель по мотивам своих проектов. Более 250 номеров оформлены в стиле героев мультипликационных фильмов и сериалов компании.