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Александр Панкратов-Черный рассказал, что перенес два микроинфаркта

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 21:05
Шоу-бизнес
Александр Панкратов-Черный рассказал, что перенес два микроинфаркта
пресс-служба первого канала

Москва, 13 декабря. Актер и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный поделился подробностями состояния своего здоровья. Артист рассказал, что у него серьезные проблемы с сердцем.

Здоровье актера пошатнулось в 27 лет после сильного стресса. Панкратов-Черный незадолго до первого приступа начинал свою карьеру режиссера, передают «Дни.ру».

«Я сидел на табуретке, встал и бах — упал пластом», — вспомнил Панкратов-Черный.

Он пришел в сознание уже в квартире у соседа, который оказался медиком и спас знаменитого актера. Уже в больнице врачи рассказали Панкратову-Черному, что он пережил микроинфаркт. Второй микроинфаркт артист перенес через несколько лет. Он признался, что родился недоношенным, а у таких детей сердце меньше обычного, но с более плотными стенками. Это, по его словам, уберегло его от опасных последствий приступов.

Ранее актер театра и кино Александр Панкратов-Черный рассказал про свои отношения с семьей Андрея Кончаловского и вспомнил, почему все считали его внебрачным сыном поэта Сергея Михалкова.

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Все новости / Шоу-бизнес / Александр Панкратов-Черный рассказал, что перенес два микроинфаркта
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