Александр Панкратов-Черный рассказал, что перенес два микроинфаркта

Москва, 13 декабря. Актер и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный поделился подробностями состояния своего здоровья. Артист рассказал, что у него серьезные проблемы с сердцем.

Здоровье актера пошатнулось в 27 лет после сильного стресса. Панкратов-Черный незадолго до первого приступа начинал свою карьеру режиссера, передают «Дни.ру».

«Я сидел на табуретке, встал и бах — упал пластом», — вспомнил Панкратов-Черный.

Он пришел в сознание уже в квартире у соседа, который оказался медиком и спас знаменитого актера. Уже в больнице врачи рассказали Панкратову-Черному, что он пережил микроинфаркт. Второй микроинфаркт артист перенес через несколько лет. Он признался, что родился недоношенным, а у таких детей сердце меньше обычного, но с более плотными стенками. Это, по его словам, уберегло его от опасных последствий приступов.

Ранее актер театра и кино Александр Панкратов-Черный рассказал про свои отношения с семьей Андрея Кончаловского и вспомнил, почему все считали его внебрачным сыном поэта Сергея Михалкова.