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Конгресс Перу обвинил испанского депутата во вмешательстве во внутренние дела

Весь мир
Конгресс Перу обвинил испанского депутата во вмешательстве во внутренние дела
Prt Scr twitter.com  /  @congresoperu

Лима, 13 декабря. Председатель Комитета по иностранным делам перуанского Конгресса Эрнесто Бустаменте обвинил депутата от испанской политической партии Podemos Антона Гомеса-Рейно «во вмешательстве во внутренние дела» страны. Об этом сообщает газета El Mundo.

Бустаменте в письме, направленном в Комитет по иностранным делам Конгресса Испании, раскритиковал Гомеса-Рейно за «ложное» обвинение в адрес председателя законодательного органа Перу Марии дель Кармен Альвы о том, что она якобы попросила испанских депутатов высказаться о «нелегитимности» правительства Педро Кастильо.

В документе Бустаменте отмечает, что Гомес-Рейно «говорил оценочные суждения в агрессивном и спорном тоне» во время выступления Альвы.

«Если у депутата Гомеса-Рейно проблемы со слухом или пониманием языка, это не дает ему права лгать», — сказал конгрессмен.

Кроме того, Бустаменте осудил предложение испанского депутата о поддержке администрации Кастильо. По мнению перуанского политика, это подтверждает намерение Гомеса-Рейно «вмешиваться во внутренние дела Перу» и обращаться с южноамериканской страной «как с колонией, а не как с суверенным и независимым государством».

Ранее 13 декабря стало известно, что рейтинг неодобрения президента Перу Педро Кастильо достиг минимума — 58%.

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