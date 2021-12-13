Конгресс Перу обвинил испанского депутата во вмешательстве во внутренние дела

Лима, 13 декабря. Председатель Комитета по иностранным делам перуанского Конгресса Эрнесто Бустаменте обвинил депутата от испанской политической партии Podemos Антона Гомеса-Рейно «во вмешательстве во внутренние дела» страны. Об этом сообщает газета El Mundo.

Un congresista de Perú acusa a un diputado de Podemos de injerir en asuntos internos https://t.co/LT0bZfS9dE pic.twitter.com/xl70RPOyr2 — Francisco Romero (@fromeropaco) December 13, 2021

Бустаменте в письме, направленном в Комитет по иностранным делам Конгресса Испании, раскритиковал Гомеса-Рейно за «ложное» обвинение в адрес председателя законодательного органа Перу Марии дель Кармен Альвы о том, что она якобы попросила испанских депутатов высказаться о «нелегитимности» правительства Педро Кастильо.

В документе Бустаменте отмечает, что Гомес-Рейно «говорил оценочные суждения в агрессивном и спорном тоне» во время выступления Альвы.

«Если у депутата Гомеса-Рейно проблемы со слухом или пониманием языка, это не дает ему права лгать», — сказал конгрессмен.

Кроме того, Бустаменте осудил предложение испанского депутата о поддержке администрации Кастильо. По мнению перуанского политика, это подтверждает намерение Гомеса-Рейно «вмешиваться во внутренние дела Перу» и обращаться с южноамериканской страной «как с колонией, а не как с суверенным и независимым государством».

Ранее 13 декабря стало известно, что рейтинг неодобрения президента Перу Педро Кастильо достиг минимума — 58%.