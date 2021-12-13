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Пираты напали на контейнеровоз в Атлантическом океане и взяли в плен шесть человек

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 20:58
Происшествия
Пираты напали на контейнеровоз в Атлантическом океане и взяли в плен шесть человек
Федеральное агентство новостей

Малабо, 13 декабря. Пираты атаковали контейнеровоз в Атлантическом океане и взяли в плен шесть членов экипажа торгового судна. Подробности инцидента сообщает портал Dryad Global.

Согласно имеющейся информации, нападение произошло в водах Гвинейского залива, в 48 морских милях к северо-западу от порта Луба. Пираты атаковали судно, название которого пока не раскрывается.

Известно, что ближайшая к месту нападения суша находится в Экваториальной Гвинее. Под флагом какого государства шел контейнеровоз, а также данных о гражданстве членов его экипажа, пока нет.

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плен захват контейнеровоз атлантический океан пираты гвинейский залив
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