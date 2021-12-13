Власти ЦАР открыли в Камеруне чартерное автомобильное бюро

Банги, 13 декабря. Министр транспорта ЦАР Герберт Готран Джоно Ахаба совместно с коллегой из Камеруна Нгалле Бибехе Эрнестом Массена провел церемонию открытия Центральноафриканского бюро дорожного чартера (BARC) в городе Дуала. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Правительство ЦАР работает над тем, чтобы создать в республике условия, благоприятные для ее роста и развития, а также добиться соответствия принципам свободной торговли в зоне влияния Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ)», — написано в материале издания.

Ахаба подчеркнул, что министерство транспорта возьмет работу BARC под пристальный контроль и будет регулярно проводить оценку деятельности бюро для повышения его эффективности. Главной задачей структуры станет оформление автомобильных рейсов, регистрация заявок и подготовка документов для договоров чартера.

«Новое здание хорошо оборудовано. Оно будет играть важную роль как в экономике страны, так и в транзитной цепочке между ЦАР и Камеруном», — сообщил министр транспорта Центральноафриканской Республики.

Ранее президент Фостен-Арканж Туадера заявил, что намерен проложить логистический коридор по маршруту Пуант-Нуар — Браззавиль — Банги— Нджамена. Данный товарный путь значительно укрепит экономический потенциал государства.