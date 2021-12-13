ВВС США наносили удары по гражданским в Сирии, игнорируя халатность разведчиков

Множество гражданских лиц погибло в Сирии в период с 2014-й по 2019-й годы из-за действий засекреченного подразделения ВС США в Сирии. Об этом сообщило американское издание New York Times, ссылаясь на информацию от бывших и действующих военнослужащих.

Утверждается, что группа из 20 человек под названием Talon Anvil занималась оперативной разведкой и целеуказанием для артиллерии и авиации при нанесении ударов по бандформированиям «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Вся работа подразделения была строго засекречена, а само оно официально не значилось в силовых структурах Соединенных Штатов. По наводке этого отряда были выпущены десятки тысяч бомб, ракет и артиллерийских снарядов, целями для которых должны были становиться штабы и позиции боевиков, колонны их техники, либо важные объекты инфраструктуры на территории Сирийской Арабской Республики.

NEW -- A secret U.S. strike cell, in its rush to destroy ISIS fighters, skirted rules to protect civilians, and alarmed its partners in the military and the C.I.A. by killing people who had no role in the conflict w/@David_Philipps, @MarkMazzettiNYT

https://t.co/VvuuexxKRQ — Eric Schmitt (@EricSchmittNYT) December 12, 2021

Однако Talon Anvil зачастую халатно относилась к обязанностям касательно защиты гражданского населения и неоднократно допускала ошибки и неточности, в результате которых авиационные удары США убивали мирное население. Нередко в качестве противника и вовсе обозначались непричастные к конфликту люди. Тем не менее, из-за значимости их работы для коалиции они не несли ответственности за последствия своих ошибок и продолжали действовать по собственным правилам, игнорируя последствия.

Заявления и реальность

По словам военных чиновников, в СМИ деятельность авиации США освещалась как максимально гуманная и сводящая гибель мирных жителей к минимуму, благодаря чуткому руководству со стороны высших эшелонов военной власти. На деле же большая часть ударов осуществлялась по прямой наводке служащих Talon Anvil без координации с высшим командованием. Одним из случаев, вина за которые лежит на этой группе, стала бомбардировка в провинции Дейр эз-Зор в 2019 году, ставшая причиной смерти более 80 человек, из которых значительная часть была гражданскими лицами.

More clarity on the US air strike that killed 80 civilians in Syria (the military had admitted 4).https://t.co/eYbqQN8W5q — Thomas Pogge (@ThomasPogge) December 3, 2021

Со временем офицеры, напрямую взаимодействовавшие с Talon Anvil, все более сомневались в обоснованности их методов. По мере роста потерь среди мирного населения некоторые пилоты отказывались бить по предоставленным группой координатам, зачастую указывавшим на густонаселенные районы городов. При этом сотрудники ЦРУ неоднократно жаловались высшему руководству на методы Talon Anvil, однако их слова не были услышаны, поскольку командование не желало препятствовать группе, несмотря на их преступные действия.

Один из бывших советников в Пентагоне Ларри Льюис сообщил изданию, что по отчетам смертность среди гражданских в Сирии от действий ВВС США превышала аналогичные показатели в Афганистане более чем в 10 раз. Как подчеркнул чиновник, это «намного выше, чем он ожидал от американского подразделения», причем в ходе операции цифры с каждым месяцем неуклонно росли. Во многом такая статистика объяснялась равнодушием командования к многочисленным сообщениям о «сопутствующих потерях» и сознательными решениями Talon Anvil, которые подпадают под определение военных преступлений.

Послужной список

Американских наводчиков курировало подразделение специальных операций под названием Task Force 9. В его состав также входили отряды, обучавшие местные формирования, проводившие некоторые наземные операции и занимавшиеся ликвидацией боевиков. Но огневая мощь артиллерии и авиации была сосредоточена в руках Talon Anvil, которая работала вдалеке от линии фронта и занималась лишь обработкой информации, полученной от других структур.

Last year, US, UK and French forces killed entire civilian families in #Raqqa, #Syria. We interviewed 112 civilian residents and visited 42 air strike sites. This is what we heard and saw.



The US must properly investigate and provide justice for the victims. pic.twitter.com/MbSiJ11DyY — Amnesty International Aotearoa NZ (@AmnestyNZ) June 6, 2018

Затем она готовила списки целей и передавала их ВВС, которые атаковали указанные координаты без доразведки. Зачастую при взаимодействии с другими аналитиками члены группы целенаправленно продавливали свои оценки уровня угроз, даже если у целей при многочасовом наблюдении не было зафиксировано наличие оружия.

Talon Anvil была сформирована после пересмотра тактики боевых действий в 2016 году — из-за низкой оперативности командования во время сражений полномочия по подтверждению ударов авиации были переложены с высшего руководства на исполнителей нижнего уровня. В целом свою задачу такая «реформа» выполнила — скорость продвижения поддерживаемых авиацией войск заметно возросла.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Однако ценой этого стало увеличение числа невинных жертв. При этом, как сообщили собеседники издания, многие ранние записи ударов по-прежнему находятся в распоряжении военных. В дальнейшем же, по мере роста критики в свой адрес, Talon Anvil незадолго до ударов стала отводить камеры беспилотников от цели, чтобы они не фиксировали компромат против них.

Примечательно, что Соединенные Штаты проявляют такое явное пренебрежение к жертвам среди мирных жителей, публично выступая при этом за «права и свободы сирийского населения», якобы угнетаемого действующим правительством. Более того, нахождение ВС США в Сирии не санкционировано ООН, а под видом борьбы с террористами они, как неоднократно сообщали сирийские и российские власти, оказывают помощь антиправительственным формированиям и контрабандой вывозят из республики нефтепродукты.

1 Организация запрещена на территории РФ.