Панкратов-Черный вспомнил слезы Кончаловского во время обращения к участникам «Сибириады»

Москва, 13 декабря. Актер Александр Панкратов-Черный поделился подробностями сотрудничества с режиссером Андреем Кончаловским. Артист вспомнил, как драматург нашел способ организовать слаженную работу на съемках фильма «Сибириада».

Александр Панкратов-Черный исполнил одну из ролей в картине Андрея Кончаловского «Сибириада», выход которой состоялся в 1978 году. По словам артиста, режиссер отличался мягким характером, из-за чего съемочная группа работала над фильмом в расслабленном режиме. Постановщик долгое время терпел отсутствие ритма на съемочной площадке, пока однажды не решил расставить все точки над «i». Об этом Панкратов-Черный вспомнил в программе «Судьба человека».

«Андрон собрал всю группу в деревне. Все сидели на бревнах. И он заплакал. Сказал: «Милые мои. Если вы меня так не уважаете и не хотите работать, то уходите тогда»», — вспомнил Панкратов-Черный.

По словам артиста, речь Кончаловского произвела сильное впечатление на съемочную группу. С тех пор вся команда демонстрировала слаженную работу.

Панкратов-Черный также поделился забавной историей о дружбе с режиссером. Так, Кончаловский выдавал артиста за собственного брата во время посещения публичных мероприятий.