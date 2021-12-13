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Панкратов-Черный вспомнил слезы Кончаловского во время обращения к участникам «Сибириады»

Шоу-бизнес
Панкратов-Черный вспомнил слезы Кончаловского во время обращения к участникам «Сибириады»
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 13 декабря. Актер Александр Панкратов-Черный поделился подробностями сотрудничества с режиссером Андреем Кончаловским. Артист вспомнил, как драматург нашел способ организовать слаженную работу на съемках фильма «Сибириада».

Александр Панкратов-Черный исполнил одну из ролей в картине Андрея Кончаловского «Сибириада», выход которой состоялся в 1978 году. По словам артиста, режиссер отличался мягким характером, из-за чего съемочная группа работала над фильмом в расслабленном режиме. Постановщик долгое время терпел отсутствие ритма на съемочной площадке, пока однажды не решил расставить все точки над «i». Об этом Панкратов-Черный вспомнил в программе «Судьба человека».

«Андрон собрал всю группу в деревне. Все сидели на бревнах. И он заплакал. Сказал: «Милые мои. Если вы меня так не уважаете и не хотите работать, то уходите тогда»», — вспомнил Панкратов-Черный.

По словам артиста, речь Кончаловского произвела сильное впечатление на съемочную группу. С тех пор вся команда демонстрировала слаженную работу.

Панкратов-Черный также поделился забавной историей о дружбе с режиссером. Так, Кончаловский выдавал артиста за собственного брата во время посещения публичных мероприятий.

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кончаловский панкратов-черный судьба человека
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