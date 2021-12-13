США отказались от поддержки боевиков после их поражения национальной армией Эфиопии

Аддис-Абеба, 13 декабря. Госдепартамент США осудил преступления сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) после ряда крупных поражений боевиков в столкновениях с национальной армией Эфиопии.

Смена баланса сил в пользу правительственных войск побудила Вашингтон отказаться от поддержки радикалов. Изменение позиции на диаметрально противоположную не является для Запада чем-то новым: десятилетиями сверхдержава предпочитает выступать на стороне победителей и всячески открещивается от проигравших.

Когда сепаратисты НФОТ терроризировали страну, грабили и убивали мирное население, США всеми силами пытались навязать властям диалог с боевиками, а также предоставили радикальным группировкам, вступившим в антиправительственный альянс «Объединенный фронт эфиопских федералистов», площадку для диалога.

Фактически Вашингтон выступил на стороне убийц и преступников, угрожающих безопасности мирного населения. Только после проведения национальной армией результативной операции по зачистке большей части штата Амхара от бандформирований США обратили внимание, что все это время боевики нарушали права человека и совершали сотни бесчинств по отношению к гражданским лицам.

Подробнее о том, как коллективный Запад поддерживал боевиков и способствовал дестабилизации обстановки в Эфиопии, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.