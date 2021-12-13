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Глава евродипломатии Боррель назвал успехом остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 20:49
Политика
Глава евродипломатии Боррель назвал успехом остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Брюссель, 13 декабря. Остановка потока беженцев из Белоруссии в Евросоюз является «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году, рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Соответствующим заявлением он поделился во время выступления на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза. Помимо этого, Боррель назвал кризис в Эфиопии и отсутствие должной реакции на него со стороны Брюсселя «главным разочарованием уходящего года».

«Мое самое большое разочарование, поскольку мы не смогли должным образом среагировать на самые масштабные нарушения прав человека, в том числе массовые изнасилования и убийства… мы не смогли это остановить, не смогли принять нужные меры из-за отсутствия единства в Совете ЕС», — подчеркнул евродипломат.

Помимо этого, Боррель заявил, что Евросоюз готовится к худшему, но надеется на лучшее в ситуации вокруг Украины. По словам главы евродипломатии, именно поэтому Брюссель нацелен на «сдерживание агрессии» против Киева, а не на противодействие ей.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала, что Вашингтон поддерживает наращивание военного потенциала ЕС. По ее словам, в начале 2022 года стороны проведут встречу в рамках нового диалога по безопасности, сообщала Национальная служба новостей.

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Все новости / Политика / Глава евродипломатии Боррель назвал успехом остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС
белоруссия ес боррель
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