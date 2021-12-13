Производители Peloton изменили судьбу умершего героя сиквела «Секса в большом городе»

Нью-Йорк, 13 декабря. Смерть ключевого персонажа сериала «И просто так» Мистера Бига стала главным поворотом в событиях драмы. Однако производители велотренажеров Peloton нашли способ «отменить» его трагический уход.

Сиквел сериала «Секс в большом городе» под названием «И просто так» стартовал на стриминг-сервисе HBO Max с 9 декабря. Первый же эпизод задал тон всему сериалу, заставив зрителей попрощаться с любовью всей жизни героини Кэрри Брэдшоу Мистером Бигом. По сюжету персонаж скончался вскоре после занятий на тренажере Peloton.

Это событие обрушило акции производителя тренажеров и заставило их найти способ «вернуть» Мистера Бига. Компания наняла голливудскую кинозвезду Райана Рейнольдса: тот выступил режиссером ролика, в котором изменил судьбу покойного героя. Теперь он якобы вовсе не умер, а сбежал от Кэрри ради фитнес-тренера. Неизвестно, войдут ли эти события в канон сериала.

Несмотря на попытки исправить положение, акции компании обрушились на 11% за первые дни. Всего производители столкнулись с падением активов на 73,6% с начала года.