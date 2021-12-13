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Первый вице-президент «Роснефти» Касимиро: РФ необходимо либерализировать экспорта газа

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 20:46
Экономика
Первый вице-президент «Роснефти» Касимиро: РФ необходимо либерализировать экспорта газа
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 декабря. Европа срочно нуждается в дополнительном топливе, а «Роснефть» могла бы закрыть потребности Евросоюза в газе, отметил в комментарии газете «Ведомости» первый вице-президент корпорации Дидье Касимиро.

России требуется либерализация газового экспорта, уверен председатель комитета организации по углеродному менеджменту. К тому же нефтегазовый концерн обладает инвестпрограммой по газу, которая предполагает прирост газового портфеля до 25%.

«Думаю, либерализация газовой отрасли — жизненно важный процесс. И это наглядно демонстрирует нынешний кризис. В Европе — нехватка голубого топлива, и люди спрашивают: где "Газпром"? "Газпром" поставляет газ по долгосрочным контрактам со множеством гарантий. "Газпром" страхует нижнюю планку потребления, но он не может закрывать резкий рост потребления, происходящий на фоне снижения поставок газа в Европу со стороны других игроков», — подмечает собеседник издания.

Касимиро подчеркивает, что допуск сторонник игроков к внешним поставкам голубого топлива в Европейский союз расширит конкуренцию, а также принесет пользу конечным потребителям и удовлетворит европейских коллег за счет приближения к нормам Третьего энергопакета ЕС.

Известно, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин уже много раз предлагал дать разрешение госкорпорации экспортировать энергоресурс. В этой связи кабмин, а также НК и «Газпром» должны к 1 марта следующего года представить президенту РФ предложения по реализации тестовых поставок газа «Роснефтью» в Европу.

Первый вице-президент корпорации также добавил, что многие крупнейшие производители природного газа, вроде Соединенных Штатов Америки, Норвегии, Великобритании и Китая уже прошли по пути либерализации экспорта.

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Все новости / Экономика / Первый вице-президент «Роснефти» Касимиро: РФ необходимо либерализировать экспорта газа
роснефть европа экспорт природный газ Касимиро либерализация рынка
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