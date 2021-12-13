Советник Байдена объявил президента Сальвадора «более авторитарным, чем Чавес»

Вашингтон, 13 декабря. Главный советник правительства США по Западному полушарию Хуан Гонсалес раскритиковал президента Сальвадора Найиба Букеле и сказал, что он «более авторитарен», чем бывший лидер Венесуэлы Уго Чавес. Об этом сообщает новостной портал Infobae.

Estados Unidos advirtió que Nayib Bukele está tomando una dirección mucho más autoritaria que la de Hugo Chávez en sus inicios https://t.co/MTReot56iA — Infobae América (@infobaeamerica) December 12, 2021

Американский чиновник напомнил, как глава Сальвадора недавно раскритиковал действия властей США, которые ввели санкции в отношении должностных лиц центральноамериканской страны. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен ввел ограничения против главы кабинета министров Букеле Марты Каролины Ресинос де Берналь и руководителя ведомства, отвечающего за социальные проекты, Карлоса Маррокина. Министерство финансов США сообщило, что расследование выявило ряд «переговоров» между чиновниками и лидерами банд, такими как Мара Сальватруча.

«Многие действия Букеле ведут Сальвадор в гораздо более авторитарное правление, чем то, которое мы видели в начале правления Уго Чавеса. Мы хотим лучшего для этих стран, хотим иметь очень хорошие отношения с ними. Мы придерживаемся определенных принципов, где есть уважение к демократическим институтам, средствам массовой информации и борьбе с коррупцией», — сказал Гонсалес.

США vs Сальвадор

Отношения между странами ухудшились по причине событий 1 мая, когда Конгресс Сальвадора отстранил пятерых магистратов Верховного суда и генерального прокурора, нарушив конституционные законы. В ответ представители Госдепа США выразили обеспокоенность в связи с покушением на независимость судебной власти в Сальвадоре. Позже американское правительство приостановило оказание помощи правительству в рамках программы USAID и перенаправило финансовые средства «гражданским организациям». В начале декабря президент Сальвадора обвинил США в сотрудничестве с преступными бандами.