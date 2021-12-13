Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 21:53
21:53
Общество
Скончался народный художник России и скульптор Николай Селиванов
21:37
Весь мир
Власти ЦАР открыли полицейский участок в городе Дамара
21:34
Весь мир
ВВС США наносили удары по гражданским в Сирии, игнорируя халатность разведчиков
21:30
Видео
Глава Нацсобрания ЦАР посетил фотовыставку «Беафрика — Россия, рука об руку навсегда» в Москве
21:28
Шоу-бизнес
Анна Седокова хочет родить четвертого ребенка
21:24
Весь мир
Власти ЦАР займутся повышением качества работы местных строительных фирм
21:17
Шоу-бизнес
Ани Лорак удивила подписчиков новым пуховиком в стиле милитари
21:14
Общество
«Главный режиссер молодости»: Мария Зверева рассказала о будущем фестиваля умершего Соловьева
21:12
Весь мир
Конгресс Перу обвинил испанского депутата во вмешательстве во внутренние дела
21:12
Общество
«Из-за царапины отрубить руку»: речь Сокурова о Кавказе не нашла понимания в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Советник Байдена объявил президента Сальвадора «более авторитарным, чем Чавес»

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 20:50
Весь мир
Советник Байдена объявил президента Сальвадора «более авторитарным, чем Чавес»
Global Look Press  /  Camilo Freedman/Keystone Press Agency

Вашингтон, 13 декабря. Главный советник правительства США по Западному полушарию Хуан Гонсалес раскритиковал президента Сальвадора Найиба Букеле и сказал, что он «более авторитарен», чем бывший лидер Венесуэлы Уго Чавес. Об этом сообщает новостной портал Infobae.

Американский чиновник напомнил, как глава Сальвадора недавно раскритиковал действия властей США, которые ввели санкции в отношении должностных лиц центральноамериканской страны. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен ввел ограничения против главы кабинета министров Букеле Марты Каролины Ресинос де Берналь и руководителя ведомства, отвечающего за социальные проекты, Карлоса Маррокина. Министерство финансов США сообщило, что расследование выявило ряд «переговоров» между чиновниками и лидерами банд, такими как Мара Сальватруча.

«Многие действия Букеле ведут Сальвадор в гораздо более авторитарное правление, чем то, которое мы видели в начале правления Уго Чавеса. Мы хотим лучшего для этих стран, хотим иметь очень хорошие отношения с ними. Мы придерживаемся определенных принципов, где есть уважение к демократическим институтам, средствам массовой информации и борьбе с коррупцией», — сказал Гонсалес.

США vs Сальвадор

Отношения между странами ухудшились по причине событий 1 мая, когда Конгресс Сальвадора отстранил пятерых магистратов Верховного суда и генерального прокурора, нарушив конституционные законы. В ответ представители Госдепа США выразили обеспокоенность в связи с покушением на независимость судебной власти в Сальвадоре. Позже американское правительство приостановило оказание помощи правительству в рамках программы USAID и перенаправило финансовые средства «гражданским организациям». В начале декабря президент Сальвадора обвинил США в сотрудничестве с преступными бандами.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Советник Байдена объявил президента Сальвадора «более авторитарным, чем Чавес»
санкции сша банды сальвадор
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать