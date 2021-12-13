Ополченцы Нигера дали отпор боевикам ИГ на западе страны

Ниамей, 13 декабря. Ополченцы из отрядов самообороны вступили в вооруженное столкновение с боевиками ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) на западе Нигера. Об этом сообщили аналитики информационного портала ActuNiger.

Конфликт произошел близ города Тиллия в районе Тахуа, расположенного на границе с Мали. Бои продолжались большую часть дня. В результате инцидента обе стороны потеряли десятки бойцов. Еще столько же получили травмы разной степени тяжести. Боевики после сражения ретировались.

Нигер регулярно подвергается нападениям радикальных группировок, связанных с ИГ и «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Однако если несколько месяцев боевики в основном атаковали мирное население, то сейчас они перешли к столкновениям с вооруженными силами.

Ранее солдаты миссии снабжения попали в засаду бандитов на юго-западе страны. Преступники взорвали СВУ и убили 15 человек. Семеро военнослужащих получили тяжелые осколочные ранения, а шестеро пропали без вести.

1 Организация запрещена на территории РФ.