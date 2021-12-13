Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 21:53
21:53
Общество
Скончался народный художник России и скульптор Николай Селиванов
21:37
Весь мир
Власти ЦАР открыли полицейский участок в городе Дамара
21:34
Весь мир
ВВС США наносили удары по гражданским в Сирии, игнорируя халатность разведчиков
21:30
Видео
Глава Нацсобрания ЦАР посетил фотовыставку «Беафрика — Россия, рука об руку навсегда» в Москве
21:28
Шоу-бизнес
Анна Седокова хочет родить четвертого ребенка
21:24
Весь мир
Власти ЦАР займутся повышением качества работы местных строительных фирм
21:17
Шоу-бизнес
Ани Лорак удивила подписчиков новым пуховиком в стиле милитари
21:14
Общество
«Главный режиссер молодости»: Мария Зверева рассказала о будущем фестиваля умершего Соловьева
21:12
Весь мир
Конгресс Перу обвинил испанского депутата во вмешательстве во внутренние дела
21:12
Общество
«Из-за царапины отрубить руку»: речь Сокурова о Кавказе не нашла понимания в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ополченцы Нигера дали отпор боевикам ИГ на западе страны

Весь мир
Ополченцы Нигера дали отпор боевикам ИГ на западе страны
wikipedia.org  /  NigerTZai / CC BY-SA 4.0

Ниамей, 13 декабря. Ополченцы из отрядов самообороны вступили в вооруженное столкновение с боевиками ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) на западе Нигера. Об этом сообщили аналитики информационного портала ActuNiger.

Конфликт произошел близ города Тиллия в районе Тахуа, расположенного на границе с Мали. Бои продолжались большую часть дня. В результате инцидента обе стороны потеряли десятки бойцов. Еще столько же получили травмы разной степени тяжести. Боевики после сражения ретировались.

Нигер регулярно подвергается нападениям радикальных группировок, связанных с ИГ и «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Однако если несколько месяцев боевики в основном атаковали мирное население, то сейчас они перешли к столкновениям с вооруженными силами.

Ранее солдаты миссии снабжения попали в засаду бандитов на юго-западе страны. Преступники взорвали СВУ и убили 15 человек. Семеро военнослужащих получили тяжелые осколочные ранения, а шестеро пропали без вести.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Ополченцы Нигера дали отпор боевикам ИГ на западе страны
африка нигер
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать