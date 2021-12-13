Липецкий центр авиационной подготовки получил партию истребителей Су-35С

Липецк, 13 декабря. Завод-изготовитель передал партию истребителей Су-35С российским ВКС. Самолеты поступили в Липецкий государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что самолеты были приняты на заводе-изготовителе специалистами инженерно-авиационной службы. Перед отправкой в Липецк были проверены все системы и механизмы боевых машин в различных режимах на земле и в воздухе. Подчеркивается, что летчики совершили перелет, преодолев расстояние от Комсомольска-на-Амуре до центра подготовки.

Ранее сообщалось, что Турция может закупить истребители Cу-35 и Су-57, если США заморозят сделку по F-16. Анкара считает российские самолеты хорошей альтернативой.