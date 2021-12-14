— Какой опыт и наработки, полученные Вами в качестве полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, пригодились в Северной Осетии? Это два совершенно разных региона, есть ли между ними, на Ваш взгляд, что-то общее?



— Это только на первый взгляд кажется, что регионы разные. На самом деле проблемы во всех субъектах страны практически одинаковые. Объем разный. И есть разница в уровне бюджетной обеспеченности.



И в Осетии, и в Сибири много трудностей в жилищно-коммунальном комплексе, в здравоохранении, образовании… Вопросы занятости населения, экологии. Не хватает школ, детских садов, общественных пространств — людей везде беспокоят одни и те же проблемы. Только в одном регионе может быть больше возможностей решить ту или иную задачу, а в другом — меньше. В одном исторически сложилась одна ситуация, а в другом — другая.



Вот Сибирь, скажем: традиционно это — промышленность, добыча полезных ископаемых, наука и образование — там же сильнейшие образовательные центры страны в Новосибирске, Томске, Омске… В каких-то субъектах округа — Алтайский край, например — упор делают на сельское хозяйство, туризм… Вот тут с Северной Осетией много точек соприкосновения. Да и вообще много общего!



Рабочие контакты с Сибирью очень помогают, и опыт, который приобрел на прежней работе, помогает.



При этом надо учитывать, что инструментов для быстрого решения проблем не существует, поэтому нам сегодня надо определять приоритеты, которые более всего влияют на самочувствие социума. Больницы, лекарства, кислород — это то, что «болит» больше всего. Транспорт, питание в школах, бродячие собаки — вот эти вопросы беспокоят людей. Но мы же понимаем, что решать частные вопросы, не создав системы, — это путь в никуда. Мы просто захлебнемся. Поэтому расставляем приоритеты, начинаем с системы, требуем, чтобы каждый работал на своем месте… Вот так, думаю, двигаться и нужно.



