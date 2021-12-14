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Сергей Меняйло о Северной Осетии:
«Перспективная. Прогрессивная.
И — уникальная»
Северная Осетия в 2022 году готовится масштабно отметить 1100-летие Крещения Алании. Соответствующий указ еще в 2017 году подписал российский лидер Владимир Путин. А пока в республике ведут реставрационные работы, восстанавливают десятки исторических памятников, которые являются частью культурного наследия России.

Особая роль в проведении мероприятия досталась главе Северной Осетии — Алании Сергею Меняйло, который возглавил регион только в 2021 году. Как Северная Осетия справляется с трудностями, какие проблемы предстоит решать, каковы планы по дальнейшему развитию Алании — в интервью главному редактору Федерального агентства новостей рассказал глава региона Сергей Меняйло.
«Когда президент России предложил возглавить регион, ответил, что готов к работе».
— Вы уроженец Северной Осетии. Что заставило в свое время уехать с малой родины и, главное, что заставило потом вернуться?

— Осетия — моя родная республика, и я никогда не терял связь со своей малой родиной, несмотря на то, что уехал в свое время. После окончания школы поступил в Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова, а дальше — служба на флоте.

Обстановку в республике знаю — ее состояние, потенциал, который есть, и, естественно, существующие проблемы. И когда президент России предложил возглавить регион, ответил, что готов к работе.

Мне совершенно очевидно: у нас есть все, чтобы сделать Северную Осетию регионом, который уверенно идет вперед. Я вижу, что у нас есть все шансы сделать этот край по-настоящему процветающим, передовым, прогрессивным. Но для этого нам надо прекратить каждому тянуть одеяло на себя. Нужно понять, что крепкая республика, развитая экономика, обращенная лицом к людям социальная сфера — это единственно верный, честный, правильный путь, по которому мы должны пойти вместе.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3zCOOfMOZ3o Автор: Mikhoshka
Фото: Global Look Press / Andrei Kamenev/Russian Look
Источник: www.kremlin.ru
— Какой опыт и наработки, полученные Вами в качестве полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, пригодились в Северной Осетии? Это два совершенно разных региона, есть ли между ними, на Ваш взгляд, что-то общее?

— Это только на первый взгляд кажется, что регионы разные. На самом деле проблемы во всех субъектах страны практически одинаковые. Объем разный. И есть разница в уровне бюджетной обеспеченности.

И в Осетии, и в Сибири много трудностей в жилищно-коммунальном комплексе, в здравоохранении, образовании… Вопросы занятости населения, экологии. Не хватает школ, детских садов, общественных пространств — людей везде беспокоят одни и те же проблемы. Только в одном регионе может быть больше возможностей решить ту или иную задачу, а в другом — меньше. В одном исторически сложилась одна ситуация, а в другом — другая.

Вот Сибирь, скажем: традиционно это — промышленность, добыча полезных ископаемых, наука и образование — там же сильнейшие образовательные центры страны в Новосибирске, Томске, Омске… В каких-то субъектах округа — Алтайский край, например — упор делают на сельское хозяйство, туризм… Вот тут с Северной Осетией много точек соприкосновения. Да и вообще много общего!

Рабочие контакты с Сибирью очень помогают, и опыт, который приобрел на прежней работе, помогает.

При этом надо учитывать, что инструментов для быстрого решения проблем не существует, поэтому нам сегодня надо определять приоритеты, которые более всего влияют на самочувствие социума. Больницы, лекарства, кислород — это то, что «болит» больше всего. Транспорт, питание в школах, бродячие собаки — вот эти вопросы беспокоят людей. Но мы же понимаем, что решать частные вопросы, не создав системы, — это путь в никуда. Мы просто захлебнемся. Поэтому расставляем приоритеты, начинаем с системы, требуем, чтобы каждый работал на своем месте… Вот так, думаю, двигаться и нужно.

— С какими трудностями Вам довелось столкнуться, заняв кресло губернатора Севастополя после воссоединения с Крымом в 2014 году?

— Со всеми трудностями, которые возможно было только себе представить. Первое — это же был переход из одного государства в другое, из одного правового поля — в другое. Органы власти, которые на тот момент существовали, не соответствовали российскому законодательству, поэтому нужно было их создавать, в том числе и исполнительную власть. Были только администрация города и администрации четырех районов. Поэтому первые несколько месяцев Севастополем управлял координационный совет в составе 10-12 человек. А далее уже надо было формировать все остальные органы власти, включая федеральные — на базе СБУ, к примеру, сформировать ФСБ, а также ФСКН, Следственный комитет, прокуратуру, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и так далее.

Дальше — перейти с украинской валюты на российскую. Нам дали время на переходный период до 1 января 2015 года, но с 1 июня 2014-го мы уже перешли на оборот рубля. А это — пересчитать все пенсии, пособия льготникам, пересмотреть зарплаты, завести новую банковскую систему…

Кроме того, необходимо было готовить школы к началу обучения по российским программам. Перестраивать медицину.

Надо было перейти и с украинской судебной системы на российскую. Организовать перерегистрацию всего автотранспорта. А еще — выдачу российских паспортов. Это ни много ни мало — 400 тысяч. За три-четыре месяца мы всю эту работу выполнили.

Одним словом, надо было делать все.

С точки зрения экономики все предприятия «легли», поскольку основная их кооперация была направлена на Украину. Предприятия — с долгами от трех месяцев до полугода. Директор одного из севастопольских рыбных предприятий забрал, к примеру, печать, чековую книжку и снял деньги предприятия уже на Украине. Разбирались параллельно с собственностью… Было очень много и случаев попытки передела собственности.
Источник: www.kremlin.ru
— А если говорить с человеческой точки зрения — Вас там приняли «в штыки»?

— Не скажу, что в штыки. Нормальное было вполне отношение. Но у людей был очень высокий эмоциональный подъем и, как следствие, завышенные ожидания: вернулись в Россию — вот прямо сейчас жизнь станет лучше.

Но видите: все, что можно было сделать на тот период, мы сделали.

— Каким Вы видите будущее Северной Осетии? Что для Вас самое ценное в Вашем родном крае? Что, по Вашему мнению, народ республики больше всего ценит и любит в регионе?

— Первое и самое ценное — это сами люди. Самое главное достояние республики — ее жители. Талантливые, трудолюбивые, очень мужественные. Поэтому для меня как главы задача только одна на будущее: повышение уровня благосостояния людей, создание новых рабочих мест, комфортных условий проживания, как и обещал в самом начале президенту России. Чтобы этого достичь, нужно быть с народом честным. Вы спросили, что люди ценят? Так вот это. Прежде всего — честность. Нельзя декларировать одно, а делать другое.

Тут живут люди гордые, гостеприимные, со своим характером и менталитетом, которые чтят и хранят историю, традиции и обычаи своего народа. И больше всего мы ценим и любим свою малую родину. Место, где родились, выросли, живем. И даже если не живем здесь, все равно помним о малой родине, где похоронены наши предки.

Какое будущее для республики вижу? Я вижу Северную Осетию красивым, доброжелательным, мирным, процветающим, развивающимся и современным регионом.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_lTkZNK_yyM Автор: Кристина Долголаптева
wikipedia.org / Александр Божков / CC BY-SA 4.0
— Какие экологические проблемы являются первоочередными для республики на данный момент?

— Остро стоит вопрос ликвидации и рекультивации полигонов ТБО: в предстоящие два года планируем провести рекультивацию четырех несанкционированных свалок в границах городов Алагир, Ардон, Дигора и Беслан.

Также продолжаем расчищать озеро Бекан в Ардонском районе. Эти работы ведем по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В следующем году закончим.

В целом ведь у нас действительно экологически чистый регион — вот это нам нужно сохранять. Это наше очевидное конкурентное преимущество. Вы знаете, какой у нас воздух? Отдельное национальное достояние! (смеется)

Источник: alania.gov.ru
— Сергей Иванович, почему Ваш регион стал одним из отстающих по темпам вакцинации?

— Первое — статистика говорит о том, что коэффициент распространения коронавируса у нас снизился. Но ряд ограничений пока снимать преждевременно — количество выявляемых больных по-прежнему высокое в масштабах региона. Да, число госпитализированных уменьшается, но при этом есть тяжелые. Сегодня мы стараемся увеличить объемы тестирования, чтобы на ранней стадии выявлять заражение.

Второй момент: мы озадачили работодателей, чтобы они сами закупили экспресс-тесты и тестировали своих сотрудников. Последние месяцы были напряженными, но думаю, мы пиковую вершину сейчас прошли.

У нас ведь со справками фальшивыми тоже баловались, но мы выявили таких граждан. Люди сами понимают, что коронавирус реален и защититься от тяжелых последствий можно только с помощью вакцины. За последние недели у нас уровень вакцинации вырос. Раньше было 100-200 человек в день, а сейчас — тысяча и больше.
«Здравоохранение сейчас — действительно самая болевая точка».
— Обещания по улучшению системы здравоохранения выполняются? Сколько новых больниц отстроено в регионе, во все ли медицинские учреждения удалось доставить новое оборудование?

— Одной из основных задач, которые я пообещал решить, когда президент России Владимир Путин назначил меня временно исполняющим обязанности главы республики, было именно решение проблем в сфере здравоохранения. Одну из проблем, обнажившуюся в условиях пандемии, нужно было решать буквально на ходу, поскольку времени не оставалось — это нехватка кислородных систем для больных ковидом. Сегодня есть уже решение о строительстве на территории республики завода по производству кислорода производительностью 14 тонн в сутки. К работам приступят в конце декабря текущего года. Срок строительства — девять месяцев.

Помимо этого, четыре наши больницы в скором времени пополнятся дополнительно четырьмя кислородными станциями.

Еще один момент: нам необходимо, не дожидаясь разработки программ, спланировать модернизацию системы здравоохранения. Программу разрабатываем — пересматриваем маршрутизацию работы амбулаторного звена, поставили дополнительно девять машин скорой помощи — кстати, скорую помощь вообще решено вывести в отдельное медучреждение. Раньше она была частью Республиканской клинической больницы скорой медпомощи. Это неправильно — это отдельная структура.

Заехал в пульмонологическую больницу в Фиагдоне, а там вся аппаратура — устаревшая. Даже в тех помещениях, которые есть, мы уже сейчас, не дожидаясь ремонта, поставили современную аппаратуру.

Вот такую многоплановую работу ведем. Здравоохранение сейчас — действительно самая болевая точка. Нагрузки на него колоссальные, поэтому вскрываются проблемы, которые раньше были не так заметны.
Источник: alania.gov.ru
«Нельзя оставлять людей наедине с возникшими из-за ограничений проблемами».
— Малый и средний бизнес держатся на плаву после ограничений? Достаточную ли, на Ваш взгляд, поддержку они получили от властей региона в этот непростой период?

— Меры поддержки введены для всех категорий населения — от многодетных семей до предпринимателей, поскольку есть четкое понимание: нельзя оставлять людей наедине с возникшими из-за ограничений проблемами, они должны знать, что государство готово оказать поддержку.

Да, мы вводили нерабочие дни с 23 октября — вместе с ноябрьскими праздниками это получилось две недели, которые разорвали цепочку заражений.

Для бизнеса, который несет убытки от ограничений, тоже разработаны меры поддержки — и на федеральном, и на региональном уровнях. Мы в республике, например, предоставляем льготы по уплате налогов и арендной платы при аренде имущества. Порекомендовали владельцам ТЦ на время ограничений освободить арендаторов, которые вынуждены были простаивать, от арендной платы. С 1 ноября стартовали федеральные антикризисные меры поддержки бизнеса. Налоговые органы приняли десятки заявлений на безвозмездные гранты. Думаю, эта работа тоже продолжится.
«Нельзя оставлять людей наедине с возникшими из-за ограничений проблемами».
— Малый и средний бизнес держатся на плаву после ограничений? Достаточную ли, на Ваш взгляд, поддержку они получили от властей региона в этот непростой период?

— Меры поддержки введены для всех категорий населения — от многодетных семей до предпринимателей, поскольку есть четкое понимание: нельзя оставлять людей наедине с возникшими из-за ограничений проблемами, они должны знать, что государство готово оказать поддержку.

Да, мы вводили нерабочие дни с 23 октября — вместе с ноябрьскими праздниками это получилось две недели, которые разорвали цепочку заражений.

Для бизнеса, который несет убытки от ограничений, тоже разработаны меры поддержки — и на федеральном, и на региональном уровне. Мы в республике, например, предоставляем льготы по уплате налогов и арендной платы при аренде имущества. Порекомендовали владельцам ТЦ на время ограничений освободить арендаторов, которые вынуждены были простаивать, от арендной платы. С 1 ноября стартовали федеральные антикризисные меры поддержки бизнеса. Налоговые органы приняли десятки заявлений на безвозмездные гранты. Думаю, эта работа тоже продолжится.
«Власти Северной Осетии осознанно не пошли на максимально жесткие меры и не стали вводить локдаун, чтобы бизнес остался на плаву, выжил».
— Что касается бизнеса, прежде всего хочу подчеркнуть: власти Северной Осетии осознанно не пошли на максимально жесткие меры и не стали вводить локдаун, как, например, это сделали в ряде регионов России. И сделано это было с одной целью: чтобы бизнес остался на плаву, выжил. И именно поэтому мы сегодня от него требуем соблюдения всех мер предосторожности: справки об отсутствии ковида, QR-коды, масочный режим, социальная дистанция и дезинфекционные мероприятия — это все нужно для того, чтобы поддержать бизнес, не закрыть его. И это нужно понимать.
Источник: alania.gov.ru
— Сергей Иванович, если говорить о насущных проблемах — ЖКХ, дороги — какая работа ведется сейчас по модернизации инфраструктуры региона?

— Конечно, проблемы в системе ЖКХ у нас есть, и они серьезные: устаревшие системы водоснабжения и водоотведения, потопы после ливневых дождей во Владикавказе — не работает ливневая канализация, проблемы в энергоснабжении...

У нас сейчас одна из первоочередных задач — обеспечить людей качественной питьевой водой. Общий износ сетей водоснабжения в республике составляет около 75%. Особенно остро стоит вопрос в Алагирском районе — там надо заменить более 200 км водопроводных сетей, в том числе в самом городе Алагире — 112 км. Нам предстоит на первом этапе реализовать три мероприятия: реконструкцию водопроводных сетей города Алагира, реконструкцию водопроводных сетей Алагирского района, строительство водозабора «Лац» с водоводом с подключением к водопроводным сетям п. Верхний Фиагдон.

Жилищно-коммунальный комплекс республики, как и во многих других регионах, остро нуждается в модернизации. И речь не только о системе водоснабжения и водоотведения, но и об энергетической безопасности. Вопросов много. И мы, конечно, нуждаемся в федеральной поддержке для их решения.

Что касается дорожной инфраструктуры, то здесь, конечно, надо учитывать обращения граждан по поводу состояния дорог при планировании дорожных работ на 2022 год. Сверяем данные «Карты убитых дорог» ОНФ и программу ремонта, который мы планируем проводить в следующем году. Если есть необходимость, перераспределяем часть средств на более приоритетные дорожные объекты.

В этом году планируем ввести в эксплуатацию два моста протяженностью более 100 метров каждый. Строим автодорогу первой технической категории с развязками на разных уровнях в обход селения Мичурино, реконструируем тоннель на автодороге, ведущей к всесезонному горно-рекреационному комплексу «Мамисон», и еще много других проектов.

— Вы заявляли, что разработка проекта реконструкции Водной станции во Владикавказе будет завершена до конца года, а затем начнутся работы. Как продвигается проект? Заработает ли к следующему сезону отдыха обновленная станция?

— Госкорпорация развития ВЭБ.РФ вместе с консалтинговой компанией «КБ Стрелка» готовы разработать проект модернизации Водной станции во Владикавказе. О развитии общедоступной городской рекреационной площадки мы договорились на встрече с зампредседателя ВЭБ.РФ Олегом Говоруном.

Это будет современное общественное пространство — красивое, комфортное, такое, чтобы не хотелось уходить. Почистим водоемы, благоустроим территорию. В городской администрации сейчас готовят описание объекта. Потом в республику приедет группа специалистов, которая на месте займется разработкой проектно-сметной документации и работой над проектом. Планируем, что уже в начале 2022 года приступим к реализации.

Понимаете, такие пространства городу и горожанам сегодня очень нужны. У нас во Владикавказе есть места для отдыха и прогулок, но их мало. Точнее, много таких мест, которые надо привести в порядок. В следующем году займемся еще парком им. Жуковского, Комсомольским парком, частью набережной Терека. Доведем до ума центральный парк культуры и отдыха — там уже сейчас много работы сделано, но надо разобраться с прудами, которые были раньше в собственности уже не работающего сегодня предприятия. Их тоже надо чистить, приводить в порядок.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Rs-xV9bO1ug Автор: Вид сверху
Источник: 15.mchs.gov.ru
— С какими соседними регионами налажены самые плотные экономические отношения?

— Мы стараемся укреплять и поддерживать взаимовыгодное сотрудничество со всеми соседними регионами — Ставропольским краем, Чеченской Республикой, Дагестаном, Республикой Ингушетия, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиками. Мы с главами знаем друг друга и поддерживаем друг друга в этой работе.

— Как Вы оцениваете деятельность своего предшественника, Вячеслава Битарова?

— Руководить регионом — это тяжелый груз задач, с которым, поверьте, справляться очень непросто — легче критиковать.

Каждый глава в свое время старается решать те вопросы, которые перед ним стоят. Оценку тому, как он это делает, не я должен давать — это оценивают жители республики.

Источник: alania.gov.ru
— Когда туристы смогут посетить курорт «Мамисон» в Северной Осетии, о котором Вы рассказывали летом этого года на встрече с Владимиром Путиным? В чем особенность этого курорта?

— Работа в этом направлении с нашей стороны и со стороны инвесторов идет без отставаний. Все подготовительные работы на «Мамисоне» выполнены: рассмотрены концессии газоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения. До конца года сделаем тоннель. Сроки поставки канатного оборудования — следующий год. В 2022 году начнется строительство, первый этап должен быть готов к концу 2023 года — под ключ. Второй этап — это 2023–2025 годы.

И на первый этап, и на второй потенциальные инвесторы рассматриваются, там места хватит всем, сейчас несколько интересантов у нас, потому как увидели высокую степень готовности реализации проекта. Три потенциальных партнера уже готовы вложить в «Мамисон» более 9 миллиардов рублей. До конца этого года ожидаем соответствующие заявки. Инфраструктура вся готова уже. В конечном счете мы хотим предоставить людям весь комплекс — не только горнолыжные трассы, кафе, рестораны и гостиницы, но и санаторно-курортное лечение.

В зимнем сезоне 2023–2024 уже будут работать 20 км горнолыжных трасс и сноупарк. На высоту 2900 метров гостей будут поднимать две канатные дороги — гондольный и кресельный подъемники. Также в проект заложено строительство системы искусственного оснежения площадью более 260 квадратных метров и базовой инфраструктуры: сервис-центра, автостоянки на 500 мест, внутреннего благоустройства и технических коммуникаций, планируется открыть свыше 700 гостиничных номеров.

До 2025 года протяженность трасс «Мамисона» удвоится и появятся еще пять канатных дорог. До 2030 года на курорте планируется построить 73 км трасс, 18 подъемников и более семи тысяч мест размещения. В первые годы курорт сможет принимать более 100 тысяч гостей ежегодно, начиная с 2030-го ожидается турпоток до 700 тысяч отдыхающих в год.

— Какие задачи уже реализованы по социально-экономическому развитию Беслана, какие планируется решить?

— В соответствии с поручением президента России сформирована соответствующая программа. В 2020 году она немного была уточнена, актуализирована и расширена. На сегодняшний момент в нее входят 64 мероприятия. Мы начали реализацию с создания мемориала «Беслан. Школа №1». В этом году деньги изыскали, председатель правительства дал поручение на дополнительное финансирование. В этом году мы закрыли тепловой контур пантеона, и в следующем году уже здание будет построено, там будет музей.

На сегодня благодаря поручению президента России одобрено дополнительное финансирование в размере 3,6 миллиарда рублей на создание в Беслане соцобъектов в ближайшие два года. На эти средства будут созданы стадион, школа, дом детского творчества, музыкальная школа. Планируется также провести реконструкцию сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации.

Построены очистные сооружения в Беслане, идет работа по строительству школы на 500 мест, станций юных техников и юных натуралистов, есть финансирование на организацию медицинской помощи и санаторно-курортного лечения пострадавших в бесланском теракте.
— Возвращаясь к той страшной трагедии — сразу возникает вопрос: как сейчас в школах обстоит дело с охраной? Учебные заведения оснащены сигнализацией, пропускной системой? В свете последних событий в Казани и Перми как Ваш регион усиливает безопасность в школах?

— Мы провели тщательный аудит безопасности в образовательных учреждениях. Постепенно эта работа ведется, обеспечиваются квалифицированной охраной школы в районах республики, устанавливаются системы оповещения и управления эвакуацией в образовательных организациях, идет оснащение системой видеонаблюдения и средствами тревожной сигнализации.

На этот учебный год мы на эти цели выделили 85 миллионов рублей, стараемся максимально закрывать самые острые вопросы. Оснащенность учебных заведений основными средствами охранного оборудования сегодня — более 90%, а в общеобразовательных школах приближается к 100%. Кроме того, все школы в полном объеме обеспечены профессиональной физической охраной силами частных охранных организаций.

Но, конечно, не без проблем: в некоторых вузах и ссузах выявили нарушения. Руководство этих учреждений должно устранить их в ближайшее время.
— Ранее Вы говорили, что в 2023 году в здании захваченной в 2004 году школы в Беслане появится Мемориальный комплекс «Беслан. Школа №1». Успеваете ли к обещанному сроку? Что на сегодняшний день удалось сделать?

— Да, мы уже выше начали разговор об этом. Созданием мемориала уже занялись в этом году и планируем в срок завершить работы.

Концепция проекта не предполагает полного восстановления отделки помещений. Напротив, стены будут законсервированы в нынешнем состоянии. В актовом зале будет установлен проектор, который будет показывать документальную хронику тех дней, которые заложники провели в зале. Экспозиции в классах расскажут о событиях, жертвах и последствиях бесланского теракта и напомнят о крупнейших террористических актах в мире.

На эти цели из резервного фонда Правительства РФ выделено 75 миллионов рублей на условиях софинансирования. Общая стоимость объекта — более 220 миллионов рублей.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QM2gimK2pgs Автор: Сергей Борисов
Источник: alania.gov.ru
— Сельское хозяйство — одна из перспективных областей региона, достаточно ли средств выделяется на нее из федерального бюджета? Какие культуры планируется выращивать в регионе, известном богатыми урожаями кукурузы?

— Кукуруза — это далеко не все, что может производить наша республика. Докладывал об этом руководителю страны: уже закладываем новые яблоневые сады, начали выращивать плодово-ягодные культуры — в ближайшие два-три года мы можем дать 500 тысяч тонн.

Очень перспективны аквакультура, форелеводство. На сегодня у нас два форелевых хозяйства дают 10% форели на российский рынок. Мы можем довести до 30%. Для этого планируем создать акваселекционный центр. С Минсельхозом мы этот вопрос обговорили, там нужны будут дополнительные меры федеральной поддержки. И тогда будет тоже хороший эффект с точки зрения и развития экономики, и новых рабочих мест.

Источник: www.facebook.com / Сергей Меняйло
— В 2022 году будут отмечать 1100-летие Крещения Алании. Как Ваш регион будет отмечать эту дату? Что уже приготовлено, что запланировано?

— 1100-летие Крещения Алании — мероприятие далеко не локального масштаба. Это общефедеральное событие. Поэтому подготовку к нему курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко, и готовимся мы в тесном взаимодействии с федеральными ведомствами.

У нас есть задача: празднование должно показать, насколько для России важны духовные скрепы, насколько плотно история и культура народов вплетены в общую историю всей страны. Тут глубокий смысл и важная идеологическая составляющая.

Это будет одно из крупнейших и запоминающихся культурных событий следующего года для всей России.

Уже проведена большая подготовительная работа. В этом и в прошлом году в республике отреставрировали 11 объектов культурного наследия, сняли четыре документальных фильма, посвященных памятной дате, разработали паломнические маршруты — их общая протяженность более 210 км. В следующем году отреставрируем еще четыре объекта культурного наследия.

В плане подготовки — много мероприятий, но мы сейчас намерены сосредоточиться на тех вопросах, которые напрямую связаны с проведением праздника — это и большой концерт в Москве, и фестиваль колокольных звонов в Северной Осетии, и выставки, и многое другое.

Тут еще много сопутствующих вопросов. Вот, например, при подготовке к празднованию регион запускает новые туристические маршруты. Где размещать туристов? Цепочкой тянется вопрос строительства объектов размещения — гостиниц, гостевых домов и так далее. Уже сейчас собираем заявки от представителей бизнеса, готовых на условиях льготного кредитования принять участие в строительстве гостиниц и увеличении номерного фонда.
— Опишите, пожалуйста, тремя словами Северную Осетию.

— Перспективная. Прогрессивная. И — уникальная. Понятно, что каждый регион по-своему уникален, но Осетия — это, конечно, жемчужина. Нам нужен только четкий и понятный вектор развития — вот над этим и над реализацией программ этого вектора и работаем.

Фото: wikipedia.org / Trip.with.taste / CC BY-SA 4.0
Автор: Кристина Масенкова