Фигуристка Алена Косторная из-за травмы пропустит чемпионат России и Олимпиаду

Москва, 13 декабря. Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная не будет участвовать в чемпионате России. Спортсменка получила повреждение, из-за которого и пропустит все предстоящие соревнования.

Подробности о травме 18-летней фигуристки на официальном сайте Федерации фигурного катания России не уточняются. Отмечается, что турнир состоится в Санкт-Петербурге в период с 23 по 26 декабря.

«Получается, что у Алены нет шансов на попадание на Олимпиаду, очень жаль. Не знаю, как там дальше будет, смогут ли заявить третьим номером на чемпионат Европы… Обидно», — прокомментировал произошедшее фигурист Жулин РИА Новости.

Ранее бывший тренер Косторной раскритиковала фигуристку за лень под наставничеством Евгения Плющенко. Теперь Косторная активно тренируется под руководством Этери Тутберидзе.