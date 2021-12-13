Депутат Княжицкий возмутился показу сериала «Сваты» на Украине из-за актера Добронравова

Киев, 13 декабря. Показ телесериала «Сваты» на украинском телевидении является неправильным с моральной точки зрения. Об этом заявил депутат Верховной рады Николай Княжицкий.

По словам нардепа, нельзя показывать на Украине сериал с актером Федором Добронравовым, который поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Княжицкий осудил действия артиста и напомнил, почему тот попал под запрет на Украине.

«Насколько я помню, студия, которая его приглашала, выиграла суд, поскольку эта студия близка к власти, и судебная реформа не закончена до конца», — высказался парламентарий.

Ранее режиссер «Сватов» Андрей Яковлев обрадовал поклонников, раскрыв дату премьеры. Новый сезон снимали несколько лет. Завершить проект не давал ряд обстоятельств, в том числе пандемия коронавируса. Летом стало известно о завершении работы над сериалом. При этом на Украине новых «Сватов» покажут раньше, чем в России.