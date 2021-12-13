«Главный режиссер молодости»: Мария Зверева рассказала о будущем фестиваля умершего Соловьева

Советский и российский режиссер, народный артист России Сергей Соловьев скончался на 78-м году жизни. Он не только снимал выдающиеся фильмы, но и был создателем международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» и на протяжении 18 лет — его президентом. Его главная помощница и вице-президент упомянутого фестиваля Мария Зверева в беседе с ФАН поделилась воспоминаниями об известном кинорежиссере.

«Сергей Александрович был не только выдающимся режиссером, который для целого поколения определил какое-то направление в кинематографе, и я думаю, что для тех, кому сейчас 40-50 лет, это был, может быть, главный режиссер молодости. Он еще был необыкновенно яркий и артистичный человек. То есть жизнь возле него — любой человек, который попадал в круг общения с ним, оказывался абсолютно очарован, вовеки вовлечен в этот фейерверк его карнавального юмора и его фантазии и его способа жизни. Поэтому, действительно, это совершенно незаменимый человек и таких больше не делают», — сказала Зверева.

ТАСС / Фадеичев Сергей

Кинофестиваль Соловьева «Дух огня» традиционно проходил в конце февраля в Ханты-Мансийске. Туда приезжали знаменитые режиссеры, актеры и, конечно, дебютанты. Собеседница ФАН надеется, что этот кинематографический конкурс продолжит существование.

«Фестиваль — это его детище. И я думаю, что он бы хотел, чтоб это детище продолжало жить, и оно будет продолжать жить. Как и его фильмы, как и его студенты, так и его фестиваль», — отметила Зверева.

Prt Scr youtube.com / Super

Леонид Якубович был другом Сергея Соловьева и частым гостем его фестиваля. О смерти выдающегося режиссера телеведущий узнал от корреспондента ФАН. Якубович так сильно расстроился, что не смог прокомментировать эту печальную новость. Произнес лишь несколько бессвязных фраз.

«Ужас! Вы меня оголовушили. Я не готов. Завтра. Я сейчас не могу прямо говорить, вы меня шокировали этой новостью. Вы меня просто оголовушили», — растеряно сказал Якубович.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Сергей Соловьев снял такие фильмы, как «Сто дней после детства», «Мелодии белой ночи», «Спасатель», «Чужая Белая и Рябой», «Асса» и «Асса-2», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звездным небом», «Нежный возраст», «О любви», «Анна Каренина», «Одноклассники», «Ке-ды». Его работы отмечены российскими и зарубежными наградами, в частности, «Кинотавром» в Сочи, МКФ в Сан-Себастьяне и в Венеции.

Ранее из жизни ушел создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн. Он умер в больнице на Таганке. Рудинштейн известен не только как создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», но и как организатор престижной кинопремии «Золотой овен».