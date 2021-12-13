Лидер Мали пообещал сообщить дату проведения президентских выборов до 31 января 2022 года

Бамако, 13 декабря. Лидер переходного правительства Мали Ассими Гоита заявил, что в ближайшее время сообщит о дате проведения президентских выборов.

В ходе переговоров с представителями Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) Гоита сообщил, что возвращение Мали к конституционному строю остается для него приоритетной задачей. Также политик напомнил о важности проведения предвыборных общенациональных консультаций.

«Мали обязуется предоставить вам подробное расписание не позднее 31 января 2022 года, которое можно будет обсудить в ходе миссии ЭКОВАС», — заявил полковник в переговорах с главой Ганы Нане Акуфо-Аддо.

Ранее комиссия Африканского союза (АС) сообщила об отмене санкций, введенных в отношении Мали после произошедшего в середине августа государственного переворота. Также республике восстановили членство в Союзе.

Ограничение сняли после проведения заседания Совета мира и безопасности АС, на котором рассматривалось изменение ситуации в стране. Результаты деятельности временного правительства получили одобрение Африканского союза. Также незадолго до совещания Совета о снятии санкций сообщили члены Экономического сообщества западноафриканских государств.