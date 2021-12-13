Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 21:53
21:53
Общество
Скончался народный художник России и скульптор Николай Селиванов
21:37
Весь мир
Власти ЦАР открыли полицейский участок в городе Дамара
21:34
Весь мир
ВВС США наносили удары по гражданским в Сирии, игнорируя халатность разведчиков
21:30
Видео
Глава Нацсобрания ЦАР посетил фотовыставку «Беафрика — Россия, рука об руку навсегда» в Москве
21:28
Шоу-бизнес
Анна Седокова хочет родить четвертого ребенка
21:24
Весь мир
Власти ЦАР займутся повышением качества работы местных строительных фирм
21:17
Шоу-бизнес
Ани Лорак удивила подписчиков новым пуховиком в стиле милитари
21:14
Общество
«Главный режиссер молодости»: Мария Зверева рассказала о будущем фестиваля умершего Соловьева
21:12
Весь мир
Конгресс Перу обвинил испанского депутата во вмешательстве во внутренние дела
21:12
Общество
«Из-за царапины отрубить руку»: речь Сокурова о Кавказе не нашла понимания в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лидер Мали пообещал сообщить дату проведения президентских выборов до 31 января 2022 года

Весь мир
Лидер Мали пообещал сообщить дату проведения президентских выборов до 31 января 2022 года
Федеральное агентство новостей  / 

Бамако, 13 декабря. Лидер переходного правительства Мали Ассими Гоита заявил, что в ближайшее время сообщит о дате проведения президентских выборов.

В ходе переговоров с представителями Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) Гоита сообщил, что возвращение Мали к конституционному строю остается для него приоритетной задачей. Также политик напомнил о важности проведения предвыборных общенациональных консультаций.

«Мали обязуется предоставить вам подробное расписание не позднее 31 января 2022 года, которое можно будет обсудить в ходе миссии ЭКОВАС», — заявил полковник в переговорах с главой Ганы Нане Акуфо-Аддо.

Ранее комиссия Африканского союза (АС) сообщила об отмене санкций, введенных в отношении Мали после произошедшего в середине августа государственного переворота. Также республике восстановили членство в Союзе.

Ограничение сняли после проведения заседания Совета мира и безопасности АС, на котором рассматривалось изменение ситуации в стране. Результаты деятельности временного правительства получили одобрение Африканского союза. Также незадолго до совещания Совета о снятии санкций сообщили члены Экономического сообщества западноафриканских государств.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Лидер Мали пообещал сообщить дату проведения президентских выборов до 31 января 2022 года
африка цар
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать