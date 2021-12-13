Путин исполнит желание семилетнего мальчика из Воронежской области

Воронеж, 13 декабря. Мальчик из Воронежской области написал президенту России Владимиру Путину письмо с новогодним желанием и получил на него ответ.

Семилетний Егор мечтал покататься на настоящем танке и попросил президента исполнить необычное желание. Он написал главе государства письмо, в котором нарисовал рисунок танка и российский флаг. Ответ мальчику по поручению Путина пришел от командира войсковой части, генерал-лейтенанта А. Иванаева.

«Как известно в преддверии новогодних праздников самые заветные желания должны обязательно исполняться, поэтому приглашаю тебя, Егор, и твоих родителей воплотить желание в жизнь на одном из полигонов общевойсковой армии», — написал генерал-лейтенант.

Мальчик из села Арылах в Якутии ранее получил корову, которую он попросил на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Ребенку подарили животное коричневого окраса.