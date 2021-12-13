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Дистанционный запуск мотора стал платным для владельцев автомобилей Toyota

Экономика
Дистанционный запуск мотора стал платным для владельцев автомобилей Toyota
toyota.com  /  Toyota Motor Sales

Москва, 13 декабря. Компания Toyota начала брать деньги с покупателей за дополнительную опцию в виде дистанционного запуска машины. Причем речь идет не о мобильном приложении Toyota Remote Connect, а о штатном брелоке авто.

Дело в фирменном опциональном пакете Toyota Remote Connect, срок действия которого ограничили еще в 2018 году.

Бесплатный пробный период входящих в пакет функций составляет от 3 до 10 лет. По истечении этих сроков возможность удаленного запуска мотора с помощью штатного радиоключа становится платной. Пользоваться ей смогут лишь те автовладельцы, кто приобртет подписку на пакет Toyota Remote Connect стоимостью 8 долларов (почти 600 рублей по текущему курсу) в месяц или 80 долларов (почти 6000 рублей) в год.

Стоимость машин на российском рынке заметно поднялась за последнее время, и такая тенденция сохранится, ожидают эксперты. По их мнению, стабилизация вряд ли случится раньше 2023 года.

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Все новости / Экономика / Дистанционный запуск мотора стал платным для владельцев автомобилей Toyota
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