Премьер Чехии Фиала: Земан собирается назначить новое правительство страны 17 декабря

Прага, 13 декабря. Чешский лидер Милош Земан назначит новое правительство 17 декабря, рассказал премьер-министр страны Петр Фиала.

Соответствующим заявление назначенный в ноябре главой правительства лидер движения «Вместе» поделился во время пресс-конференции после встречи с Земаном.

«Президент республики Милош Земан подтвердил мне, что назначит новое правительство страны, сформированное нами по итогам октябрьских парламентских выборов, в пятницу, 17 декабря, в том составе, который я представил ему ранее», — подчеркнул Фиала.

Глава оборонного ведомства страны Мариуш Блащак рассказывал, что власти Венгрии и Чехии направят свои воинские подразделения для охраны польско-белорусской границы. По словам министра, в настоящее время проходят переговоры о том, когда и в каком виде Польша получит эту поддержку, сообщала Национальная служба новостей.

Ранее стало известно, что вооруженный кинжалом и пистолетом гражданин Чехии хотел напасть на исполняющего обязанности премьер-министра страны Андрея Бабиша. По словам политика, причиной стали новые меры по нераспространению коронавируса.