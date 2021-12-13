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Вопрос кемеровского школьника поставил в тупик знатоков «Что? Где? Когда?»

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 20:32
Общество
Вопрос кемеровского школьника поставил в тупик знатоков «Что? Где? Когда?»
@instagram.com  /  chto_gde_kogda

Кемерово, 13 декабря. Новый эпизод программы «Что? Где? Когда?» отметился победой школьника из Кемерово. Мальчик озадачил знатоков неочевидным вопросом и выиграл внушительное финансовое вознаграждение.

Знатоки программы «Что? Где? Когда?» столкнулись с серьезным испытанием в третьей игре зимней сессии. Младшеклассник из Кемерово записал ролик из заповедника «Томская писаница», в котором предложил участникам определить, для чего предназначено деревянное изделие, которое используют в быту шорцы.

Интеллектуалы начали выдвигать версии, однако вопрос мальчика поставил их в тупик. Так, участники предположили, что изделие может пригодиться для передачи еды или ограждения от снегопада. Однако в финале знатоки сошлись во мнении, что перед ними находится необычное деревянное весло.

Ответ участников оказался ошибочным. Тогда юный житель Кемерова раскрыл назначение изделия. Как оказалось, его используют в качестве опоры при езде на лыжах: ездоку необходимо зажать «лопату» между ног для лучшего маневра. Школьник выиграл приз в размере 70 000 рублей. Затем его увеличили до 150 000 за оригинальность.

Напомним, осенью игроки программы «Что? Где? Когда?» оказались в центре скандала. Участников обвинили в сексуальных домогательствах.

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Все новости / Общество / Вопрос кемеровского школьника поставил в тупик знатоков «Что? Где? Когда?»
первый канал Что? Где? Когда? томская писаница
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