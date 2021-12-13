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Австралия и Южная Корея заключили контракт по производству гаубиц K-9 Thunder

Армия
Австралия и Южная Корея заключили контракт по производству гаубиц K-9 Thunder
wikipedia.org  /  Kentavist Brackin, U.S. Marine Corps / Общественное достояние

Канберра, 13 декабря. Австралия заключила с Южной Кореей контракт на производство 30 самоходных гаубиц, а также 15 машин артиллерийского снабжения и радаров для австралийских ВС.

В сообщении на сайте премьер-министра Австралии Скотта Моррисона говорится, что контракт на 717 миллионов долларов был подписан во время визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Канберру. Соглашение предусматривает строительство завода, где будут производить артиллерийскую технику.

Работы должны начаться уже в следующем году. Отмечается, что появление нового военного предприятия позволит расширить возможности Австралии в оборонной промышленности. По имеющейся информации, на заводе будут собирать гаубицы K-9 Thunder.

Ранее сообщалось, что Южная Корея в начале ноября приступит к разработке новой военно-морской системы перехвата. Она позволит защитить корабли ВМС страны от боевой авиации и ракет потенциального противника.

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Все новости / Армия / Австралия и Южная Корея заключили контракт по производству гаубиц K-9 Thunder
австралия вооружения южная корея контракт гаубицы
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