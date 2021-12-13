Госсек Союзного государства Мезенцев призвал ЕС прислушаться к аргументам РФ и Белоруссии

Москва, 13 декабря. Евросоюзу необходимо прислушаться к аргументам России и Белоруссии, санкции не принесут европейцам выгоды, рассказал госсек Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

По его словам, ограничительные меры против Москвы и Минска определены неправедной и несправедливой оценкой тех действий, которые государства предпринимают в защиту своего суверенитета. Помимо этого, Мезенцев отметил, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе принадлежит «авторству» стран — лидеров ЕС.

«Беларусь сформирует адекватный ответ (на санкции. — Прим. ред.). Самым лучшим вариантом развития событий была бы готовность европейских "партнеров" к диалогу, к учету интересов Беларуси и той аргументации, которая предлагается европейцам. В глобальном плане санкционный режим не несет никаких выгод его инициаторам», — подчеркнул он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что ничто не помешает выполнению газовых контрактов, заключенных между Россией и европейскими странами. Он прокомментировал угрозы главы Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в ЕС, сообщала Национальная служба новостей.

Кремль также анонсировал новую встречу лидера РФ Владимира Путина с белорусским коллегой. По словам Пескова, дата пока не определена, но точно известно, что переговоры пройдут в 2021 году.